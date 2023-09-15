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Крах КНР откладывается. Китайская экономика пытается выйти из кризиса

Крах КНР откладывается. Китайская экономика пытается выйти из кризиса
Иллюстрация: РИА новости

7 сентября курс китайского юаня рухнул до минимума по отношению к доллару. Эксперты полагают, что падение юаня может стать «черным лебедем» для мировых рынков.

#КИТАЙ#НОВОСТИ

Государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о состоянии национальной экономики по итогам августа, которые свидетельствуют о попытках выхода из кризиса и возобновлении восстановительного роста, пишет телеграм-канал MMI  

Так, по данным китайских властей, рост промышленности ускорился до 4,5 %, тогда как в июле был на уровне 3,7%. Розничные продажи превзошли прогнозы и выросли на 4,6 % , в июле рост был на уровне 2,5%.  

В частности, растут продажи автомобилей, одежды, драгоценностей, средств связи и мебели.   Вместе с тем инвестиции в основной капитал оказались хуже июльского результата и составили только 3,2%, тогда как эксперты ожидали 3,3%.

Уровень безработицы снизился на 0,1 процентных пункта, до 5,2%.  

Ранее эксперты начали говорить об исчерпании модели роста КНР. 7 сентября, после выхода данных по внешней торговле Китая за август, курс китайского юаня по отношению к доллару рухнул до минимальных значений с 12 декабря 2007 г.  

Представитель министерства иностранных дел Мао Нин поспешила опровергнуть утверждения Запада о серьезных проблемах в китайской экономике:    

Похоже, время от времени будут выдвигаться различные теории краха Китая. Факт в том, что экономика КНР не рухнула. Мы уверены в себе и способны содействовать устойчивому и здоровому экономическому развитию, — добавила она.  

Ослабление юаня может стать следующим «черным лебедем» для мировых рынков, сообщал DK.RU. Снижение курса китайской валюты может продолжиться из-за слабого потока иностранных инвестиций в Китай: помимо геополитики, дело здесь в местном рынке труда, который становится все менее привлекательным по сравнению с рынками других азиатских стран, в частности Вьетнама и Индии. Кроме того, валютные резервы Китая, которые используются для поддержки курса, «могут быть меньше, чем это принято считать».  

Автор: Екатерина Тарханова
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