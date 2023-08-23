Скоро ли дно? Курс юаня на самом низком уровне со времен мирового кризиса-2008

Нацвалюта ослабевает на фоне предкризисных явлений в Китае — снижения промпроизводства, а также импорта и экспорта. Как долго продлится падение юаня и какое влияние оно окажет на китайскую экономику?

Курс китайской валюты опустился до 7,3 юаней за доллар — это самый низкий уровень со времен мирового кризиса 2008 года, пишет Forbes.

Юань продолжает падать в августе на фоне выхода новой негативной статистики. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в июле в годовом выражении замедлилось с июньских 4,4% до 3,7%, розничные продажи выросли лишь на 2,5% после 3,1% — почти в два раза ниже, чем в консенсус-прогнозе от Reuters (4,5%).

По сообщениям Reuters, на прошлой неделе китайские государственные банки активно продавали доллары США в попытке замедлить снижение курса. Также в прошлую пятницу Национальный банк Китая установил средний фиксированный курс юаня на уровне 7,2 за доллар (именно по такому курсу ЦБ будет менять валюту). 21 августа в 17.30 мск курс юаня составлял 7,27 за доллар. «Это подчеркивает стремление властей к стабилизации юаня и сдерживанию чрезмерных спекуляций в валюте», — считает макростратег из DBS Bank Ltd. в Сингапуре Вэй Лян Чанг.

Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении — это самое сильное снижение показателя с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Импорт за тот же период сократился на 12,4%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение на 12,5 и 5% соответственно. Чем объем экспорта меньше, тем меньше и объем китайской валюты, которую покупают страны — торговые партнеры Китая. Таким образом, снижение профицита торгового баланса тоже оказывает давление на юань.

Ослабление юаня может стать следующим «черным лебедем» для мировых рынков, считают в хедж-фонде EDL Capital, который управляет активами на $1 млрд. Там указывают на то, что снижение курса китайской валюты может продолжиться из-за слабого потока иностранных инвестиций в Китай: помимо геополитики, дело здесь в местном рынке труда, который становится все менее привлекательным по сравнению с рынками других азиатских стран, в частности, Вьетнама и Индии. Кроме того, валютные резервы Китая, которые используются для поддержки курса, «могут быть меньше, чем это принято считать».

Другой важный фактор слабости юаня — расхождение монетарной политики Китая и западных стран, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин:

Китай в условиях низкой инфляции вынужден снижать процентные ставки для стимулирования экономического роста, в то же время США и страны Европы вынуждены их повышать для борьбы с высокой инфляцией. Только в августе китайский регулятор снизил годовую ставку по среднесрочным кредитам на 15 базисных пунктов, до 2,5%, а также изменил уровень ставки по кредиту сроком на один год, с 3,55% до 3,45%. В то же время ЕЦБ и ФРС на последних заседаниях повышали свои ключевые ставки. Более привлекательная доходность инвестиционных бумаг в западных странах приводит к тому, что финансовые потоки направлены больше в западные страны, нежели в Китай, что дополнительно давит на юань.

В начале года, после снятия пандемийных ограничений, китайской экономике прогнозировали быстрый восстановительный рост и укрепление юаня к другим валютам. Однако этого не произошло, и на фоне выхода негативных экономических данных крупные банки начали снижать свои прогнозы по китайской экономике. К примеру, Barclays снизил свой прогноз роста ВВП в этом году с 4,9% до 4,5% в августе, а JPMorgan Chase, который еще в мае прогнозировал экономический рост по итогам года на уровне в 6,4%, в середине последнего месяца лета снизил ожидания по приросту ВВП до 4,8%.

Китаю все чаще предрекают медленный экономический рост и развитие по японскому сценарию. Международный валютный фонд оценивает рост ВВП Китая ниже 4% в ближайшие годы. Это меньше половины темпов роста, которых достигала китайская экономика в допандемийную эру. Лондонская исследовательская фирма Capital Economics более пессимистична в этом вопросе: по мнению экспертов компании, трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до нынешних 3%. Причем к 2030 году, согласно оценке Capital Economics, индикатор упадет до 2%.

Резкое обесценение китайской валюты может привести к массовому оттоку капитала, что только негативно отразится на и так слабой экономике страны, напоминает The Wall Street Journal. В 2015 году общий общий объем оттока капитала из Китая составил $1 трлн. Тогда на сдерживание падение курса было направлено около $1 трлн валютных резервов. Повторение такого сценария, вероятно, будет сдерживать китайские власти в решительных действиях по обесценению национальной валюты. Фактор разнонаправленного движения ставок западных стран и Китая будет оказывать влияние на курс юаня до того момента, пока страны ЕС и США не развернутся в своей монетарной политике. Но уже сейчас китайский ЦБ предпринимает меры по поддержке валюты. Хотя пока они незначительны, вероятно, в будущем он может начать действовать более агрессивно, если это потребуется.

В прошлом году Россия вошла в тройку стран мира по объему офшорных платежей в юанях, рассказывал DK.RU. До весны 2022 г. России не было в топ-15 стран с наибольшей долей платежей в этой валюте, но после начала спецоперации она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%. Значительный рост доли юаня наблюдается на Московской бирже. Одновременно ЦБ отмечал повышенный спрос на юань и на внебиржевом рынке.