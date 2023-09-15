«Магнит» выкупил свои акции на сумму свыше 48,5 млрд руб.

Ритейлер завершил приобретение акций у акционеров, которые владели примерно 22% компании. Это позволило компании обновить максимум в ходе торгов на Московской бирже начиная с 2022 г.

Владелец сети магазинов «Магнит» завершил приобретение акций на сумму свыше 48,5 млрд руб. Дочернее предприятие «Магнит альянс» завершило приобретение акций у акционеров, которые владели акциями через Euroclear Bank SA/NV, всего было выкуплено около 1,9 млн акций, что составляет примерно 21,5%.

Ранее завершился и выкуп акций у миноритариев — они владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, что сказалось на их стоимости. Индекс Московской биржи в ходе торгов 31 августа обновил максимум с 21 февраля 2022 г. — лидерами рынка стали акции «Транснефти» (плюс 5,16 %), ВТБ (плюс 2,99 %) и «Магнита» (2,56%).

Ранее DK.RU рассказывал, что сеть дискаунтеров жесткого формата под брендом B1 или «Первый выбор» от крупнейшего ритейлера России «Магнит» составит конкуренцию «Светофору». Цены будут ниже, чем в «Магнит у дома», а ассортимент — более узкопрофильным.

С 2020 г. «Магнит» управляет сетью мягких дискаунтеров «Моя цена», которая насчитывает порядка 700 магазинов. В компании добавляют, что в 2023 г. развитие сети дискаунтеров также продолжится. Для магазинов «Первый выбор» будут созданы собственные торговые марки (СТМ), которые не будут представлены в остальных торговых форматах «Магнита». В IV квартале 2023 г. ритейлер планирует открыть первый распределительный центр для жестких дискаунтеров.