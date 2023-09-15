Индекс ценовых ожиданий на максимуме с 2022 г. Бизнес ждет роста цен и ускорения инфляции

Индекс бизнес-климата по итогам августа вырос до 6,3 пункта, однако нынешнее восстановление деловой активности стоит расценивать как паузу перед движением вниз, считают эксперты.

ЦБ фиксирует улучшение оценок состояния делового климата по итогам августа, пишет «Коммерсант».

Индекс бизнес-климата вырос в августе до 6,3 пункта, тогда как в июле был на отметке 5,3. Также заметно улучшились оценки текущей ситуации в добыче и обработке. В строительстве и сфере услуг индексы перешли к заметному снижению. Однако эксперты говорят, что новой волне ускорения экономики говорить не приходится:

Выглядит как пауза перед дальнейшим движением вниз,— пишет Telegram-канала MMI.

Любопытно также, что Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по ценовым ожиданиям предприятий. Ранее регулятор выдерживал неделю тишины перед заседаниями.

Согласно данным ЦБ, рост ценовых ожиданий среди бизнеса является фактически фронтальным. Наиболее сильный рост цен ожидают представители обрабатывающей промышленности и розничной торговли.

В следующие три месяца цены в пересчете на год, по ожиданиям представителей предприятий розничной торговли, в среднем вырастут на 14,4%, пишет Telegram-канал «Твердые цифры». Таким образом, индекс ценовых ожиданий в экономике достиг максимума с апреля 2022 г.

Директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина полагает, что ставка ЦБ останется двузначной в 2023 г., при этом снижение может произойти во втором квартале 2024 г.:

Не сам уровень ставки ЦБ важен, а то, как долго она останется двузначной. Многие эксперты полагают, что понижать ставку регулятор начнет во втором квартале следующего года. Если во втором квартале 2024 года не начать снижать ставку, то мы уйдем в аннуализированную инфляцию, которая будет меньше 4%. Это тоже экономике не нужно,— сказала Наталья Загвоздина.

Ранее DK.RU рассказывал, что российская экономика рискует войти в фазу перегрева, когда дальнейший рост спроса на товары и услуги будет приводить к росту цен и в гораздо меньшей степени — росту производства. В России сейчас рекордно низкая безработица при росте занятости. Загрузка производственных мощностей во многих отраслях экономики находится на рекордно высоком уровне или близка к нему, темпы роста корпоративного кредитования также высоки. То есть динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса.