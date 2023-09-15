Ни русского, ни литературы, ни биологии: из школы на Уралмаше массово уволились учителя

Директор, из-за которого произошел «исход», планирует решить кадровый вопрос, пригласив студентов педагогического университета и колледжа. В том числе они будут готовить школьников ОГЭ и ЕГЭ.

За лето из екатеринбургской школы № 22 уволилось около 20 учителей. В результате 750 учащихся остались без биологии, русского языка, литературы и других предметов. По словам их родителей, это произошло из-за директора Ильи Смирнова, назначенного на должность в октябре 2022 г. Педагоги, проработавшие в школе десятки лет, жаловались на хамское отношение к себе с его стороны.

Они массово уволились с приходом нового директора. Я лично знаю этих педагогов, у которых мой сын учился 11 лет. Мы застали четырех директоров, и никогда такого не было. Они просто ушли из-за него. Он неуважительно относится, оскорбляет», — рассказала Ирина Казанцева (цитата по 66.ru).

Родители (не с первой попытки) встретились Ильей Смирновым. Он сообщил им, что школа пытается решить проблему: заключает договоры с педагогическими университетом и колледжем. Их студенты будут практиковаться в учреждении.

Мы его спрашиваем: «То есть, наших детей к ОГЭ и ЕГЭ будут готовить студенты?». Он в ответ: «А что вы тогда предлагаете?», — говорит Ирина Казанцева.

Родители намерены добиться смены директора. Они отмечают, что уволившиеся учителя готовы вернуться в школу №22, если оттуда уйдет Илья Смирнов.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. В администрации Екатеринбурга сказали, что держат ситуацию на контроле.

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