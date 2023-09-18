Рынок новых авто просел на 61%. И что теперь делать дилерам?

Эксперты считают, что возможности для развития сетей сегодня связаны с автомобилями с пробегом и китайскими брендами. Но и с теми, и с другими необходимо работать.

За последние годы автомобильный рынок России и Урала изменился. Еще три года назад в дилерских сетях были стабильные поставки новых автомобилей, а основным источником пополнения запасов был трейд-ин. Сейчас около 40% авто дилеры вынуждены приобретать у частных продавцов самостоятельно, и, вероятно, этот тренд будет все более явным. Как отметил руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Аvito Авто Владислав Иванов, в текущих реалиях, когда рынок новых автомобилей просел на 61%, эксперты видят большие возможности в категории «автомобили с пробегом».

Как перестраивать свою работу в сложившейся ситуации — обсудили на конференции Аvito Авто «Высшая передача». О самых важных трендах и драйверах рынка — в материале DK.RU.

Объем первички увеличился. Но есть нюанс

Анна Галаганова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Аvito Авто:

— В настоящий момент в УрФО на нашей платформе размещается 17,5 тыс. новых автомобилей. По сравнению с августом прошлого года прирост составил 83%, он колоссальный. Но фактически мы сравниваем разные рынки: летом прошлого года мы наблюдали серьезное падение после ухода европейских брендов, а сейчас мы большой объем предложения от китайских производителей. Спрос за таким объемом контента не успевает — за год он снизился на 3%.

Средняя стоимость новых автомобилей в УрФО сейчас составляет 2,7 млн руб. За год она снизилась на 10%. Наверное, слышать это странно. Но после ухода дорогих премиальных европейских брендов на рынок пришли более бюджетные китайские, и действительно в среднем цены пошли вниз. Сегодня наиболее популярными брендами считаются Haval, Omoda и Exeed.

Еще год назад объявления о продаже китайских автомобилей составляли 20% от общего объема на первичке, то сейчас их 38%. Но при этом потребители не успевают знакомиться с новыми брендами. Мы видим это по анализу запросов в поисковой строке нашего сервиса. Поэтому дилерам необходимо активнее работать над имиджем китайских брендов и их узнаваемостью среди аудитории.

В столицах хорошо работает такой инструмент знакомства с автомобилями, как каршеринг: клиент может прокатиться на авто, оценить его характеристики. В регионах парк каршеринга и такси не так активно пополняется китайскими брендами.

Цены на авто с пробегом выросли на треть. И спрос тоже

Анна Галаганова:

— На сервисе также представлено 95 тыс. объявлений о продаже авто с пробегом в УрФО. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 14% — поскольку некоторые частные клиенты пока отложили вопрос о замене своего автомобиля. Они пока не понимают, на что его менять, какие есть бренды.

При этом спрос на вторичку за год вырос на 28%, и покупатели стали более избирательными — они делают более широкую выборку, рассматривают большее количество объявлений. Что логично, средняя цена тоже увеличилась — на 27% до 1,4 млн руб.

Мы видим, что все чаще объявления о продаже автомобилей с пробегом выставляют дилеры: если год назад их было 23,8%, то сейчас — 35,4%. Вы спросите, остался ли ресурс для выкупа автомобилей у частных продавцов? Остался — сейчас доля объявлений от них составляет 46,6%. Еще 18% объявлений выставляют профессиональные продавцы.

Что касается выбора — он существенно сократился в сегменте автомобилей до 500 тыс. руб. и до 1 млн руб. Недавно узнала от дилеров интересную тенденцию — оказывается, парк стоимостью до 500 тыс. руб. активно покупается нашими соседями и перетекает в страны СНГ.

Объем предложения в сегменте свыше 1 млн руб. вырос на 25%. При этом автомобили до 3 млн руб. стали продаваться на 27% быстрее, чем годом ранее.

Параллельный импорт вышел на плато

Анна Галаганова:

— В настоящий момент по всей России продается около 8 тыс. автомобилей, привезенных с помощью параллельного импорта. Мы видим, что с прошлого года был тренд на повышение количества объявлений, но примерно с начала лета мы вышли на плато.

Если разбить этот объем предложения по сегментам, можно увидеть, что 38% — объявления от дилеров о продаже новых автомобилей, еще 33% — объявления о продаже авто с пробегом. Остальная доля лотов приходится на профессиональных продавцов и частников (к ним мы относим тех, кто разместил за полгода только 1 объявление о продаже).

Какие автомобили ждет наша аудитория? Прежде всего, премиальных немцев: Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-klasse. Также в топ-пять — Volkswagen Touareg и Skoda Superb.

Около трети автомобилей курсируют по УрФО

Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса, сервис Автотека:

— В Свердловской области парк автомобилей насчитывает 1,2 млн машин, при этом 62% — моложе 15 лет. По объему парка легковых автомобилей Свердловская, Челябинская и Тюменская области входят в топ-10 регионов РФ.

По нашим оценкам, около 30% автомобилей кочуют между этими регионами. Например, из Свердловской области в Челябинскую увезли около 4,1 тыс. автомобилей, в Тюменскую — около 1,9 тыс.

При этом в УрФО активно везут автомобили из Москвы и Московской области — так поступают 15-18% клиентов. За 8 месяцев текущего года из этих регионов приехало около 7 тыс. машин разного ценового сегмента. А в целом эта тенденция наблюдается в регионах УрФО с 2015 г. Очевидно, здесь люди не находили то, что бы удовлетворяло их требованиям. Например, сейчас мы видим, что везут много седанов бизнес-класса.

Дилерам нужно быть активнее

Константин Болдырев:

— Из объема автомобилей в среднем по стране только 16% машин интересны дилерам. Но, если смотреть только этот объем, вряд ли можно существенно вырастить бизнес.

Сейчас на дилерском рынке России работает около 230 холдингов, из них только 44 продают чужих автомобилей больше, чем своих. То есть большинство дилеров теряет автомобили.

При этом по базе Avito мы видим, что только 16% автомобилей интересны дилерам. Чем отличаются самые востребованные лоты? Адекватностью цены, за которую ее пытаются продать. Если объем автомобилей, которыми интересуются дилеры, останется на прежнем уровне, то вряд ли им удастся прирасти в ближайшее время.

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