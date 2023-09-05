«Выйдем на 1 млн машин к концу года»: авторынок продолжает идти в рост

Продажи автомобилей значительно растут второй месяц. Топ марок остается без изменений: активнее всего в РФ покупали машины АвтоВАЗа и бренды из Китая — Chery, Haval и Geely.

Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Рынок продолжает тренд на восстановление, второй месяц подряд показывая рост впервые с начала кризиса в 2022 г. Более того, рынок в августе оказался всего примерно на 8 тыс. машин ниже, чем в тот же месяц докризисного 2021-го, и это после спада на фоне приостановок отгрузок и выпуска машин в РФ большинством иностранных автоконцернов, пишет Коммерсантъ.

Сейчас драйвером спроса выступает постепенное увеличение предложения марок и моделей на рынке, в том числе в сегменте седанов, который в 2022 г. опустел с уходом глобальных игроков. Бестселлером среди иномарок остается Chery (рост продаж в 4,5 раза, до 13,4 тыс. штук). На втором месте в августе оказался Haval (рост в 3,6 раза, почти до 11 тыс. штук), который месяцем ранее уступил эту строчку Geely (рост почти в 2,9 раза, до 8,4 тыс. штук). В статистике «Автостата», помимо официальных поставок дистрибуторами, есть и параллельный импорт, поэтому в топ-10 рынка Kia (3 тыс. штук), Toyota (2,6 тыс.) и Hyundai (2,2 тыс.).

В августе, как и в июле, росту продаж способствовала ситуация с ценами: автомобили дорожали на фоне роста утильсбора на них с 1 августа, а также ослабления рубля, но у дилеров еще оставались на складах автомобили по старым ценам. В результате 109,7 тыс. машин было продано за месяц. Большинство участников рынка сообщали об исчерпании остатков к началу сентября. По итогам января-августа в РФ продано 606,95 тыс. легковых автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее. Прогноз предполагает рост продаж до 1 млн машин по итогам 2023 г. — для этого реализация в оставшиеся месяцы должна быть как раз на уровне 100 тыс. машин.

Лидером рынка остается отечественная Lada. По данным «Автостата», ее реализация в августе составила 28,7 тыс. машин. Сам АвтоВАЗ заявил о реализации на уровне 33,3 тыс. автомобилей, учитывая и их легкие коммерческие версии. В концерне указали, что самой массовой моделью остается бюджетная Granta (почти 16,8 тыс. штук), а массовый седан Vesta, который после начала кризиса вернулся в продажу только в конце мая 2023 г., разошелся в количестве почти 6,7 тыс. машин, что стало максимумом с марта 2022 г.

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