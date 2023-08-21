Таксистов пересаживают на российский автопром. Госсовет поддержал соответствующий закон

Предполагается, что с 1 января 2024 г. автопарк служб такси должен будет состоять из автомобилей исключительно российской сборки. Правила не коснутся машин, которые используют в бизнес-классе.

Комиссия по транспорту Госсовета поддержала законопроект, который обяжет службы такси покупать автомобили российской сборки, пишут «Ведомости». Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.

Указанный законопроект способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению, — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что закон поможет защитить российский рынок от давления импорта, а также будет стимулировать переход на отечественную компонентную базу.

В проекте закона сказано, что для поездок экономкласса такси должны будут с 2024 г. использовать автомобили, у которых уровень локализации составляет 1000 баллов. Затем правила ужесточат до 2 тыс. баллов, а позже до 3 тыс.

Известно, что правила не коснутся автомобилей дороже 4 млн руб., которые используют в перевозках бизнес-класса.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объясняет, что уровень локализации 1 тыс. баллов невысокий. По его словам, только за счет сварки и окраски кузова можно заработать 900 баллов:

Однако более высокий уровень локализации сегодня только у «Автоваза», УАЗа и тульского завода китайской марки Haval. Ужесточение требований отсечет, например, автомобили, которые собирают на «Автоторе» (китайские BAIС, Kaiyi, SWM, JMC). Также балльной системе пока что не соответсвуют «Москвич» и Evolute.

По словам Бургазлиева, такой подход приведет к дефициту машин для самого массового сегмента, а значит последует подорожание услуг такси.

Основатель и владелец «Таксити» Феликс Маргарян говорит, что ориентироваться нужно не на процент локализации авто, а на их конкурентоспособность:

Автомобили Lada Granta и Vesta, которые выпускает «Автоваз», в отличие от конкурентов изнашиваются уже через три года, из-за чего их приходится выводить из парка,— сказал он.

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» направляла письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором указывала, что требование покупать автомобили российской сборки — невыполнимо:

Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству, — отмечалось в письме.

Владельцы служб такси также отмечали, что стоимость автомобилей экономкласса, которые собраны в России, выросла на 70–80%, до 1,8–2 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что цены на такси в России достигли максимума за 10 лет. Только за последний год стоимость поездок выросла примерно на 25% в регионах и на 40% в Москве. Среди причин роста цен владельцы таксомоторных служб называли повышение стоимости авто, а также их обслуживания.

Причем с 1 сентября ожидается очередной рост минимум на 30% из-за нового закона «О такси». Закон обяжет водителей такси иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Такой страховой полис стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.

Кроме того, как сообщал DK.RU, новый закон предусматривает обязанность служб такси предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.