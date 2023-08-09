Новый закон «О такси» передает все данные «Яндекса» в ФСБ. Четыре страны выступили против

Новый закон о такси с 1 сентября передаст данные пользователей в ФСБ. Остановить передачу персональных данных от «Яндекса» уже потребовали Финляндия, Норвегия и Грузия, разъяснений попросил Казахстан.

Новый закон о такси с 1 сентября предусматривает доступ ФСБ к информации о поездках в онлайн-режиме, пишет РБК. Остановить передачу персональных данных в Россию от «Яндекса» уже потребовали Финляндия и Норвегия, разъяснений попросил Казахстан. А Грузия начала проверку правомерности обработки данных пользователей сервисом «Яндекс Go» (создан на базе «Яндекс.Такси»), говорится в сообщении ведомства.

Новый закон, в том числе, предусматривает обязанность таксомоторных служб предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Правительство уже утвердило порядок передачи ФСБ таких данных. Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если компания работает через интернет.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» ранее заявила, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о заказах могут получить правоохранительные органы только тех стран, где это предусмотрено законодательством.

После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится, — отмечали в «Яндексе».

Помимо России «Яндекс.Такси» работает в Грузии, Казахстане, Армении, Киргизии и других странах. На фоне предстоящего вступления в силу закона о такси власти Финляндии предписали «Яндексу» приостановить передачу в Россию любых персональных данных клиентов и прекратить обработку такой информации. Аналогичное решение приняли в Норвегии.

Минцифры Казахстана с 9 августа приостановила работу домена yandex.kz «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана». На фоне этого решения у пользователей в стране возникли трудности с доступом к сервисам компании. «Яндекс» позднее сообщил, что работа сервисов возобновлена.

Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан, — отмечали в компании.

Между тем цены на такси в России достигли максимума за 10 лет. Участники рынка говорят, что за последний год цены на поездки в такси выросли примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. Причем с 1 сентября ожидается очередной рост минимум на 30%, рассказывал DK.RU.