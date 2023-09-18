Свердловская область получила 88,2 млн руб. на глэмпинги из федерального бюджета

Всего региональным органам власти удалось привлечь 373 млн руб. Предполагается, что благодаря этой поддержке номерной фонд на Среднем Урале увеличится более чем на 250 мест.

Распоряжение о выделении Свердловской области еще 88,2 млн руб. подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что эту сумму направят на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципалитетов.

Это не первый транш на строительство модульных гостиниц, который получает регион. Ранее удалось привлечь еще 285 млн руб. Средства, которые Свердловская область получила сейчас, выделены дополнительно в рамках весеннего отбора. Проекты с участием этих субсидий должны быть реализованы в 2024 г.

Сегодня сложился повышенный спрос у туристов на отдых в комфортных условиях на природе, для этого идеально подходят быстровозводимые конструкции, в том числе глэмпинги, оснащенные индивидуальным туалетом, умывальником, душем и имеющие площадь не менее 15 кв. м. Весной поданы 11 заявок от нашего региона. Ожидается, что благодаря этой поддержке номерной фонд в Свердловской области увеличится на более 250 мест, — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Ранее DK.RU писал, что власти Свердловской области выделили 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи. Проекты по строительству и реконструкции глэмпингов были отобраны комиссией:

глэмпинг «Малахитовая шкатулка» в Сысерти

«Глэмпинги на полуострове» в Ревде, на территории парка «Мариинские избы»

экопространство «Дивий камень» в Сухом Логу

11 модульных домиков в Ивделе для туристов, путешествующих на перевал Дятлова

глэмпинг «Яблоневый сад» в Верхотурье.

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