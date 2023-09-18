Исторический антирекорд. Экономические отношения России и США на минимуме с 2000-х гг.

С 2021 г. товарооборот сократился в 13 раз. США за первые семь месяцев 2023 г. экспортировали в Россию товары лишь на $36 млн, тогда как в 2021 г. этот показатель составлял $470 млн в месяц.

Товарооборот России и США по итогам июля 2023 г. составил $277,3 млн, что в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 г., до введения антироссийских санкций, пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.

В документе сказано, что по итогам 2021 г. США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России, с тех пор объем товарооборота сократился в 13 раз.

Бюро переписей США отмечает, что в 2023 г. был достигнут исторический минимум в экономических отношениях двух стан с начала 2000-х (с тех пор ведется ежемесячная статистика).

Согласно статистике, за семь месяцев 2023 г. США закупили у России товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на поставки ядерного топлива, минеральных удобрений и металлов платиновой группы (палладий, платина, родий). Импорт черных металлов из России в США упал почти до нуля.

Добавим, что под санкции США попали поставки из России нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов из России, тогда как ядерное топливо и минеральные удобрения в санкционный список не вошли.

США за первые семь месяцев 2023 г. экспортировали в Россию товары лишь на $36 млн, год назад показатель составлял $100 млн, а в 2021 г. США экспортировали в месяц товаров в Россию на $470 млн.

Серьезно сократился объем экспорта в Россию американских автомобилей, поставки такого оборудования, как двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели, сельскохозяйственные машины, механизмы для бурения и т.д., сократились практически до нуля, также остановились поставки двигателей для гражданских самолетов.

Ранее DK.RU рассказывал, что США ввели прямые торговые санкции, запретив экспорт в Россию технологической продукции, товаров роскоши (алкоголь, парфюмерия, ювелирные изделия, наручные часы, дамские сумки и т.д.). Множество американских компаний заявили о приостановке деятельности в России.