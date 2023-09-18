Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской области

Инициатором кадрового решения стал региональный Минтранс. По неподтвержденным данным, бывшего начальника государственного учреждения подозревают во взятке.

С 18 сентября освобожден от должности начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. По данным телеграм-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора области, причина кадрового решения — подозрение во взятке.

Информацию о факте увольнения подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Там также добавили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Добавим, что Вячеслав Данилов работал в Управлении автодорог с 2012 г. С 2017 г. исполнял обязанности начальника ведомства.

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