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Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской области

Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской области
Иллюстрация: Телеграм-канал «Не для протокола»

Инициатором кадрового решения стал региональный Минтранс. По неподтвержденным данным, бывшего начальника государственного учреждения подозревают во взятке.

#РЕЗОНАНС#НОВОСТИ

С 18 сентября освобожден от должности начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. По данным телеграм-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора области, причина кадрового решения — подозрение во взятке.

Информацию о факте увольнения подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Там также добавили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Добавим, что Вячеслав Данилов работал в Управлении автодорог с 2012 г. С 2017 г. исполнял обязанности начальника ведомства.

Читайте также на DK.RU историю экс-сотрудника одного из подразделений «Автодора». Выйдя на пенсию, он, просматривая новости дорожного ведомства, обнаружил ошибку в отчетной документации. Изучив вопрос, он выяснил, что за этим может скрываться коррупционная схема, которая «вымыла» из бюджета города N за 2017-2019 гг. около 200 млн руб., а из областного бюджета бесцельно «уходит» примерно 1,5 млрд руб. ежегодно.

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Автор: Елизавета Порошина
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