«Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод

Спрос на квалифицированных рабочих в стране такой, что учебные заведения перестроили графики работы: учащиеся технических колледжей и техникумов учатся в свободное от работы время, а не наоборот.

Нынешнее положение на рынке труда серьезно изменило подход к подбору кадров, особенно на промышленных предприятиях. Квалифицированным рабочим с техническим образованием готовы платить до 200 тыс. руб., но, на удивление, предприятия подолгу не могут закрыть вакансии. Как промышленным предприятиям искать персонал в эпоху кадрового голода — рассказывают эксперты АРАУ.

Справка Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) включает в себя 17 ведущих агентств в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Брянске. — подбор руководителей среднего и высшего звена; — подбор уникальных (редких) специалистов; — подбор специалистов и рабочих; — executiveSearch, HeadHunting; — мониторинг заработных плат; — HR-консалтинг; — обучение и программы развития компетенций. Чем агентства Ассоциации смогут усилить подбор персонала: — экспертиза в подборе в различных отраслях и сферах, глубокое понимание рынка труда; — оперативность в закрытии вакансий; — расширенные возможности поиска кандидатов во всех регионах (50+ каналов и инструментов поиска); — гарантии с бесплатной заменой; — умение профессионально вести конфиденциальный поиск; — представление только подходящих кандидатов и экономия времени

«Работодатель и кандидат живут в параллельной реальности»

В промышленном секторе остается спрос как на грамотных инженеров: технологов, конструкторов, механиков, АСУ ТП, так и на руководителей производства, сервиса, говорит директор агентства рекрутинга «Люди Дела» Елена Киселева. Кроме того, огромный спрос на квалифицированных рабочих. Ситуация обостряется тем, что кандидаты стали менее мобильны к смене работы и к переезду:

— При подборе руководителей и квалифицированных специалистов в промышленности мы видим следующие тенденции:

1/ Раньше был серьезный запрос на знание систем бережливого производства, проектного управления, требования были жесткие, компании были озабочены оптимизацией производства, привлекали таких людей даже на уровне механиков, технологов. Много внимания уделялось академическим знаниям, методологии. Сейчас больше ориентируются на практический опыт. Важно понимание, как это сделать руками, быстро.

2/ Фокус на понимание экономики, системность мышления — важные компетенции. Нужны кандидаты, которые умеют смотреть на проблему с разных сторон, способны видеть не только свой участок работы, но и умеют увязать с другими процессами компании, работая на общую эффективность

3/ Поскольку горизонт планирования изменился, сейчас важнее гибкое планирование и умение брать ответственность за решения на себя.

По словам Елены Киселевой, работодатель зачастую не сразу корректирует свои требования и зарплатные предложения в соответствии с рынком и ожиданиями кандидата и выжидает лучший вариант за те же деньги.

— Зарплата в рынке, но она не позволяет привлечь кандидата нужной квалификации — эти деньги у него уже есть. С другой стороны, кандидаты, на первый взгляд, есть на рынке труда: появляются резюме, первично готовы послушать предложение, но часто ждут чего-то лучшего. Кандидаты стали отказываться от вакансий на разных этапах либо на стадии оффера.

Работодатели научились работать с профилями вакансий, часто есть понимание, кто нужен, но сейчас другая проблема — найти того, кто соответствует профилю. Поэтому умение гибко скорректировать профиль под текущие реалии дает преимущества в сроках и качестве закрытия вакансий. Здесь, как в любых процессах бизнеса на текущем рынке, нужно уметь корректировать планы, профили, финансовые, компенсационные пакеты, чаще сверяться с рынком труда.

Работодатель и кандидат живут в параллельной реальности — вакансии вроде есть и кандидаты вроде есть, а вот работать вместе не спешат. Роль кадровых агентств в грамотном соединении интересов, нахождении консенсуса в диалоге работодателя и кандидата на рынке труда. Рекрутеры, как переводчики на рынке труда, должны сделать так, чтобы работодатель и кандидат поняли друг друга.

Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, кто кандидаты при первом диалоге с консультантом сами не могут сформулировать, чего хотят. Вроде бы все в целом устраивает, но смотрят рынок, ищут варианты. И здесь консультант агентства выступает еще и как карьерный консультант, помогая в диалоге помочь сформировать мотивацию самому кандидату, вместе проанализировать вакансию и понять, может ли что-то его привлечь.

«Оборонщики разогнали уровень зарплат в отрасли»

Требования к профессионализму сотрудников промышленной сферы изменились, уверена директор рекрутинговой компании «Тирс» Екатерина Карпенко:

— С того момента, как более тысячи предприятий Урала включились в мобилизационные задания оборонной отрасли, они снизили требования к новичкам и выпускникам, предприятия готовы их нанимать и учить «в процессе работы».

Графики учебных заведений перестроились настолько, что учащиеся технических колледжей и техникумов учатся в свободное от работы время, а не наоборот.

У рабочей молодёжи повысились требования к работодателям: они настаивают, чтобы программа обучения была насыщенной, а не формальной, сразу же «на входе» хотят видеть перспективы развития карьеры, иметь улучшенные условия труда, приобретать новые компетенции, например, будущие сварщики осваивают работу со сварочным роботом.

Тем не менее, молодых рабочих кадров не хватает, говорит Екатерина Карпенко. Колледжи и техникумы увеличили набор студентов, объединяются в учебные кластеры, чтобы увеличить эффективность подготовки кадров:

— Но у нас, рекрутинговой компании «Тирс», пессимистический взгляд на улучшение ситуации с нехваткой квалифицированных рабочих. Мы считаем, наша страна будет приглашать работников в том числе и из других стран. Есть потенциал по сотрудникам из Северной Кореи, Индии, Ирана.

Предприятия, работающие на оборонную отрасль, «разогрели» рынок труда по заработной плате, уровень заработных плат по квалифицированным рабочим поднялся в 2, а то и в 3 раза (например, для сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ).

Все прочие предприятия оказались в трудной ситуации, хоть они и не работают на оборонные задания, но они вынуждены «покупать» труд сотрудников на новых условиях, так как весь прочий рынок труда также поднимает свою планку по требованиям.

Самые востребованные кадры для промышленности — это инженеры, технологи, проектировщики, разработчики. У многих изменились требования к условиям труда, например, очень сложно найти проектировщиков, кто бы хотел работать в офисе, да ещё и на одного работодателя, и согласился бы ездить в командировки. Уровень заработных плат проектировщиков вырос до 200 тыс. руб. в месяц.

Предприятия активнее взаимодействуют с учебными центрами и центрами занятости. Рассматривают соискателей без опыта, закрывают глаза на наличие судимости, устанавливают «подъемные» премии для сотрудников при переходе к ним на работу, предоставляют работникам пакет дополнительного медицинского обслуживания и даже оплачивают такси до места работы.

«Новых свободных людей на рынке труда больше нет»

Политика импортозамещения повлекла за собой увеличение нагрузки на производственные мощности. На промышленных предприятиях вырос спрос на рабочие руки, непосредственно работающие на станках, и на руки, эти станки ремонтирующие. Руководитель «Апрайт-Аналитика» Екатерина Сподина рассказывает, что на фоне дефицита кадров растут зарплаты специалистов:

— За последний год средний рост заработных плат на производстве составил 10,2% (май 2023 к маю 2022г.). Средняя зарплата рабочего на Урале составляет 61 тыс. руб. в месяц, средняя зарплата инженера — 81 тыс. руб.

Быстрее рынка растут зарплаты операторов и наладчиков станков с ЧПУ (+23% за год). Квалифицированному наладчику станков с ЧПУ работодатели платят сегодня более 100 тыс. рублей в месяц.

Высококвалифицированные электромонтёры по обслуживанию приборов КИПиА выросли в зарплате за год на 28% и сегодня зарабатывают больше 80 тыс. руб. в месяц. Мы находимся в ситуации, когда квалифицированный рабочий имеет уровень дохода, сопоставимый с инженерными позициями.

Нехватка персонала на производственных предприятиях региона составляет около 8% от общей численности, и это вынуждает работодателей привлекать сотрудников на вахту из других городов. Это влияет как на приток кадров в регион, так и на его отток.

Так, с Урала уезжают работать вахтой 3-5% рабочих (по некоторым профессиям, например, электромонтёрам, доля вахтовиков достигает 15%). И, если раньше это были северные регионы, сейчас это производства центральной части России. Предприятия Московской, Ленинградской, Тульской областей испытывают ещё больший кадровый голод и ведут активную политику найма по всей стране.

В условиях текущей экономической ситуации и демографического кризиса трудовой ресурс имеет все шансы перейти в категорию невосполнимого.

Сегодня, если один работодатель замешкался и не обеспечил своему сотруднику нормальные условия труда, его (сотрудника) моментально заберут конкуренты. А новых свободных людей на рынке труда больше нет.

Заказов на производствах много, как выполнить их в срок?

Основатель компании «Брежнев Консалтинг» Вадим Брежнев рассказывает, что сегодня, помимо решения вопроса с нехваткой кадров, промышленные предприятия в приоритет ставят задачу повышения операционной эффективности.

— 80% наших клиентов — это производственные предприятия. Мы видим, что у большинства компаний заказов на производстве сейчас достаточно, и на первый план встает задача выполнить имеющиеся заказы с надлежащим качеством точно в срок.

Для этого нужна работа в отношении сотрудников по следующим направлениям:

обучение и развитие сотрудников под новые задачи и вызовы;

сохранение ключевых сотрудников;

повышение производительности труда на всех уровнях.

Сегодня дальнейший успех предприятий во многом зависит от того, насколько эффективно выстроены процессы, как выстроена коммуникация внутри команд руководителей, насколько качественно и быстро передается информация между специалистами и подразделениями. Также очень важно, насколько системно управление на предприятии.

Помимо помощи в поиске персонала, «Брежнев Консалтинг» помогает промышленным предприятиям создавать стратегию, выстраивать систему управления и обучать руководителей. К таким задачам мы пришли из нашего опыта.

Наш опыт показывает, что на повышение эффективности работы сотрудников на промышленных предприятиях оказывают влияние следующие моменты:

Наличие четкой и ясной стратегии: стратегическое видение и планирование играют фундаментальную роль в достижении успеха на предприятии. Эффективность руководителей: руководители, обладающие необходимыми знаниями и навыками, способствуют эффективному управлению и вдохновляют своих подчиненных на высокие результаты Работающие бизнес-процессы: четкие и оптимизированные процессы уменьшают вероятность ошибок и повышают производительность труда. Эффективные коммуникации внутри команды: открытая и эффективная коммуникация способствует пониманию и сотрудничеству между коллегами. Вовлеченность и мотивация сотрудников: мотивированные сотрудники максимально включены в работу и способствуют достижению целей предприятия.

Для решения этих задач «Брежнев Консалтинг» проводит организационные и стратегические сессии, обучает руководителей оперативному менеджменту и работает в персональном наставничестве с руководителями. Эти действия позволяют промышленным предприятиям успешно справляться с вызовами, связанными с повышением эффективности работы сотрудников и решением кадровых вопросов.

«Уровень заработной платы за год вырос минимум на 30%»

Директор IBC Human Resources, президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Лариса Богданова уверена, что для успешной карьеры в промышленности важна жизненная стратегия «последовательная настойчивость». Это стабильное внедрение инноваций, создание системы, цифровизация.

— В работе возникает миллион сложных ситуаций, их нужно решать без конфликтов, авторитетно и с наилучшим результатом. Важно иметь технологические и технические «харды» или знания.

Три важнейших бизнес-приоритета компании: операционная эффективность, цифровизация и трансформация стратегии. При подборе руководителей сейчас есть уникальные требования по производственным вакансиям — инновативность мышления, знание языков программирования — не для разработки, а для системного понимания рабочих задач.

IBC HR специализируется на подборе руководителей для промышленности и анализирует потенциальных кандидатов ежедневно.

Уровень заработной платы руководителей за 2022-2023 гг. вырос минимум на 30%. Рост наблюдаем и в фиксированной окладной части, и в системах премирования и бонусирования.

При поиске кандидатов на вакансиям директора по производства, финансового и технического директора рассматриваем сильнейших руководителей отрасли из разных регионов страны. Люди готовы к релокации. Уральские заводы стали центром притяжения для опытных кандидатов.

Трансформацию бизнеса делает правильно созданная команда управленцев, и в этом мы оказываем профессиональную услугу по подбору топов. Лозунг нашего времени: «Найти, привлечь и удержать».

IBC HR отлично справляется с задачей найти и привлечь профильных профессионалов, а удержать — главная задача работодателя.

Предприятия реализуют проекты по вовлеченности и повышению лояльности. Снимают сериалы с приглашенными актерами о жизни на предприятиях, проводят фестивали, организуют вкусное питание, спорт, заботятся о здоровье и развитии людей. Лучших руководителей и специалистов отправляют на культурные события. Например, один из уральских заводов покупает билеты в Большой театр для значимых сотрудников и организует экскурсию по Москве.

К сожалению, люди быстро привыкают к хорошему. И большая угроза в том, что сотрудники, несмотря на все старания компании, становятся менее трудолюбивыми. Падает уровень патриотизма к работе и мотивация к труду у населения, и с этим нужно работать на уровне страны. Производственные предприятия уже сейчас в детских садах и школах проводят встречи, курсы, конкурсы, приглашают в цеха, закладывают интерес к профессиям с детства.

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