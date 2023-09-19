Растут как на дрожжах. Самозанятые заработали за 2023 г. 829 млрд руб.

Темпы роста доходов самозанятых опережают рост общей массы нефтегазовых доходов. Ежедневно к проекту присоединяется 7 тыс. граждан, говорит ФНС. Все ли так благополучно?

С начала 2023 г. 8,3 млн самозанятых в России заработали 829 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет ФНС. Всего же за время действия налога на профессиональный доход (НПД), который был введен в 2019 г., самозанятые заработали 2,62 трлн руб.

По данным ФНС на 1 сентября 2023 г., самозанятые россияне заплатили налог на профессиональный доход в размере 35,5 млрд руб., что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков отмечает, что темпы роста доходов самозанятых опережают даже рост общей массы нефтегазовых доходов, который составил 24% за 8 месяцев 2023 г.

По словам эксперта, такое опережение связано с ростом количества самозанятых. По данным ФНС, их число выросло с 3,9 млн на начало 2022 г. до 8,3 млн на конец августа. При этом ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек, отметил представитель ФНС.

Издание пишет, что статус самозанятого чаще всего оформляют те, кто ищет дополнительный заработок в нагрузку к основной работе, или те, кто вел неофициальную деятельность, а теперь захотел легализоваться.

Директор ИНП РАН Александр Широв полагает, что число самозанятых в России будет расти:

Нормой доли самозанятых к общему числу работающих граждан в США можно считать 10%, в Европе — 13%. В России достижение этой планки предполагает рост количества самозанятых до уровня в 9–10 млн человек, который может быть достигнут в конце 2023 г.

При этом Широв предупреждает, что «бесконечно раздувать этот сегмент довольно проблематично». Это связано с тем, что самозанятые, например, не платят единый социальный налог.

Рост доли занятых, которые не делают страховых взносов в общую систему, финансирующую пенсии и здравоохранение, может иметь долгосрочные последствия, — соглашается Александр Исаков.

Эксперт полагает, что при дальнейшем увеличении доли самозанятых может потребоваться изменение налогового режима для самозанятых в сторону повышения ставок.

Ранее независимый финансовый аналитик Виталий Калугин рассказывал DK.RU, что для федерального и региональных бюджетов рост числа самозанятых невыгоден и приводил расчеты.

— Чтобы получить на руки 1 млн руб. в год, самозанятому нужно заработать 1,04 млн, если он оказывает услуги физическим лицам (4% налог) и 1,065 млн, если юридическим (6% налог). Таким образом, в общество он отдает 40-65 тыс. руб. в год. 2/3 из них идут в бюджет области, 1/3 — в медстрах, в ПФ — ничего. (Именно поэтому совершенно неясно — из каких денег платить самозанятым пенсии, пусть даже минимальные, ведь они не перечисляют в ПФР ни копейки!).

Чтобы получить 1 млн руб. в найме, работодатель заплатит 150 тыс. руб. НДФЛ (85% в бюджет региона, 15% в бюджет муниципалитета, если не ошибаюсь). И около 250 тыс. руб. — только в ПФР. Разница катастрофическая. Поэтому, если самозанятый возник там, где вчера был, а сегодня не стало рабочего места по найму, то бюджет теряет. Много.