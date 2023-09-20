Олег Шиловских: «Мы помогли более 5,5 миллионам пациентов. Это главный итог 35 лет работы»

С момента основания (1988 г.) Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» — локомотив новых медицинских технологий и пример социально ориентированного и успешного бизнеса. Сегодня у него юбилей.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» стал одной из 12 офтальмологических клиник в стране, открывшихся на излете СССР благодаря академику Святославу Николаевичу Федорову.

В течение 35 лет Центр внедряет и генерирует сам передовые офтальмологические технологии, открывает новые отделения, строит клиники в больших и малых городах, готовит профессиональные кадры. И главное — лечит людей по лучшим мировым стандартам. Ежегодно хирурги Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» выполняют более 25 тыс. операций по программе госгарантий ОМС (бесплатно для пациента) и еще столько же — на коммерческой основе.

«В регионе немного семей, не соприкасавшихся с нашей клиникой — через нее прошло более 5,5 млн пациентов», — говорит генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских.

У Центра 18 филиалов (и все они загружены). В ноябре 2022 года в Екатеринбурге была открыта большая консультативно-диагностическая поликлиника с приоритетом приема больных глаукомой. Этот масштабный проект вынашивался в течение многих лет и был реализован в непростой для всего бизнеса период.

Новая поликлиника на Радищева, 41

Следующим проектом в столице Урала, по словам Олега Шиловских, станет детская поликлиника в Академическом.

Для меня бизнес сродни авиалайнеру. Что с ним произойдет в случае остановки? Он упадет. То же самое произойдет с предприятием, если оно замрет, откажется от движения вперед. Поэтому мы нацелены на непрерывное развитие, — отмечает он.

В дни празднования 35-летия Центр проводит IX «Евро-Азиатскую конференцию», собирающую лучших офтальмологов со всей страны. В ходе мероприятия будет демонстрироваться «живая хирургия» (трансляции из операционных залов Центра в режиме реального времени) и обсуждаться самые сложные медицинские кейсы. Это большая школа и площадка для дискуссий.

Я рад, что к 35-летию мы подошли с такими результатами, с такой командой. Рад, что команда в тонусе, что ее пыл не угас. Сейчас вступают в зрелую пору очень интересные ребята, имеющие за плечами 10–12-летний опыт работы. Я рассчитываю на это поколение. У Центра есть четкие планы на будущее и, надеюсь, хорошие перспективы их реализации, — говорит Олег Шиловских.

DK.RU поздравляет своего давнего партнера Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» с 35-летием, а Олега Владимировича — с 60-летием!

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