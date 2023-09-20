«Чертовы птицы должны исчезнуть»: Илон Маск делает Twitter платным для всех

Так американский бизнесмен надеется справиться с огромной армией интернет-троллей. Если за бот придется заплатить несколько долларов, то эффективная стоимость ботов станет очень высокой.

Илон Маск решил сделать Twitter платным для всех пользователей, поскольку только это позволит избавиться от огромной фабрики троллей, зарегистрированных в так называемой соцсети Х.

Самая важная причина, по которой мы переходим на небольшую ежемесячную плату за использование системы X, заключается в том, что это единственный способ, который я мог придумать, для борьбы с огромными армиями ботов. Бот стоит доли пенни, скажем, десятую часть пенни, но если за него придется заплатить несколько долларов или что-то в этом роде, какую-то незначительную сумму, то эффективная стоимость ботов станет очень высокой.

Он не сказал, во сколько именно обойдется доступ к его соцсети, отметив только, что руководство X хочет, «чтобы это была небольшая сумма».

Впрочем, запуск платной верификации не обеспечил соцсети стабильный приток средств, на который, вероятно, рассчитывал Маск. В мае исследователь Трэвис Браун сообщил Mashable, что, по данным на конец апреля, у соцсети Маска было от 640 000 до 680 000 платных подписчиков. Это приносит платформе около $60 млн в год, указало издание. Сам Маск в ноябре 2022 г. заявлял, что Twitter теряет больше $4 млн ежедневно, писал DK.RU.

Также он объяснял решение ввести платную подписку стоимостью $8 в месяц для пользователей, которые хотят получить знак верификации — синюю галочку. «Основная проблема заключается в том, что [легко] создать 10 000 или 100 000 фейковых аккаунтов в Twitter, используя всего один домашний компьютер и современный искусственный интеллект. Это причина, по которой мы делаем ставку на верификацию, для которой нужен номер надежного оператора мобильной связи и кредитная карта», — отметил бизнесмен в апреле. Аналитики Sensor Tower утверждали, что платные знаки верификации принесли Twitter всего $11 млн за три месяца после появления.