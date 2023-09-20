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«Чертовы птицы должны исчезнуть»: Илон Маск делает Twitter платным для всех

«Чертовы птицы должны исчезнуть»: Илон Маск делает Twitter платным для всех
Иллюстрация: 1news.az

Так американский бизнесмен надеется справиться с огромной армией интернет-троллей. Если за бот придется заплатить несколько долларов, то эффективная стоимость ботов станет очень высокой.

#НОВОСТИ

Илон Маск решил сделать Twitter платным для всех пользователей, поскольку только это позволит избавиться от огромной фабрики троллей, зарегистрированных в так называемой соцсети Х.

Самая важная причина, по которой мы переходим на небольшую ежемесячную плату за использование системы X, заключается в том, что это единственный способ, который я мог придумать, для борьбы с огромными армиями ботов. Бот стоит доли пенни, скажем, десятую часть пенни, но если за него придется заплатить несколько долларов или что-то в этом роде, какую-то незначительную сумму, то эффективная стоимость ботов станет очень высокой. 

Он не сказал, во сколько именно обойдется доступ к его соцсети, отметив только, что руководство X хочет, «чтобы это была небольшая сумма». 

Впрочем, запуск платной верификации не обеспечил соцсети стабильный приток средств, на который, вероятно, рассчитывал Маск. В мае исследователь Трэвис Браун сообщил Mashable, что, по данным на конец апреля, у соцсети Маска было от 640 000 до 680 000 платных подписчиков. Это приносит платформе около $60 млн в год, указало издание. Сам Маск в ноябре 2022 г. заявлял, что Twitter теряет больше $4 млн ежедневно, писал DK.RU.

Также он объяснял решение ввести платную подписку стоимостью $8 в месяц для пользователей, которые хотят получить знак верификации — синюю галочку. «Основная проблема заключается в том, что [легко] создать 10 000 или 100 000 фейковых аккаунтов в Twitter, используя всего один домашний компьютер и современный искусственный интеллект. Это причина, по которой мы делаем ставку на верификацию, для которой нужен номер надежного оператора мобильной связи и кредитная карта», — отметил бизнесмен в апреле. Аналитики Sensor Tower утверждали, что платные знаки верификации принесли Twitter всего $11 млн за три месяца после появления. 

Автор: Андрей Широков
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