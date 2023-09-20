Как изменится рынок труда — Алена Владимирская

Новый сезон в рекрутинге начинается в сентябре. На какие отрасли стоит обратить внимание при поиске работы, на какие не стоит, и почему сегодня менять работу невыгодно, — на DK.RU.

За последние несколько лет — сначала из-за ковида, потом из-за СВО и экономической ситуации — рынок труда серьезно изменился (и продолжает меняться). В такой ситуации одни соискатели растеряны, другие (кто не растерян), ищут работу по старым лекалам. Но они не подходят для сегодняшнего дня, — считает основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская.

Она рассказала, что собой представляет новая рекрутинговая реальность.

Первый тренд: основным игроком на рынке рекрутинга стало государство

В чем это выражено: очень много вакансий от государственных компаний и компаний, близких государству. Оно обеспечивает основной поток денег и заказов, набирая людей на топовые и средние позиции, а также «синих воротничков». Особенность таких вакансий — низкая фиксированная часть. Понимая, что по сумме вознаграждений приходится конкурировать с бизнесом, государство увеличивает зарплаты до сопоставимого с ним уровня за счет премий и хороших соцпакетов. Но когда соискатели звонят насчет вакансии, и им озвучивают зарплату в 37 тысяч руб., их это отпугивает.

Я не буду призывать или не призывать работать в государственных компаниях — каждый решает сам. Кому-то там очень хорошо, кому-то не очень. Хорошо, потому что зачастую это большие и интересные проекты. Не очень хорошо, если человек «не про корпоративное». Это всегда истории больших компромиссов и непростых решений. Проблема в том, что, узнав сумму оклада, соискатели просто не доходят до этого этапа.

Мой совет: спросите, какая часть вынесена в премию, какие бонусы вам предложат и пр. Вероятнее всего, итоговая зарплата будет более-менее нормальной.

Второй тренд: сложилась уникальная ситуация на рынке зарплат

Сложилось уникальная ситуация не в пользу «белых воротничков». Наверное, вы часто слышите, что на рынке труда дефицит сотрудников. В основном не хватает «синих воротничков»: рабочих на заводах, курьеров и пр. Поэтому зарплаты «синих воротничков» растут. Еще очень сильно не хватает инженеров. Их неоткуда брать, потому что в течение 30 лет страна их «не производила». Растут инженеров тоже растут. В то же время зарплаты топ-менеджеров в большинстве индустрий снижаются, в том числе в тех, где они никогда не падали. Например, в нефтегазовой сфере.

Третий тренд: менять работу сегодня не выгодно

С предыдущим пунктом связан следующий феномен: специалисты, работающие на текущих позициях, как правило, получают больше, чем те, кто приходит на соответствующие вакансии сейчас. Например, зарплата финансового директора или главного бухгалтера компании, который давно работает, составляет 350 тыс. руб., а при открытии вакансии кандидату предложат 300 тыс. руб., а то и 250 тыс.

Это происходит, потому что работодатели уверены, что на рынке труда много свободных кадров (это не так). Если человек уже работает в компании, сложно снизить ему зарплату, а деньги стали даваться тяжелее. Поэтому на фонде оплаты труда сегодня сильно экономят.

Так что сейчас, как ни странно, менять работу не выгодно — в лучшем случае вам предложат такую же зарплату, в худшем — даже меньше. Если вы не айтишник, не инженер, не «синий воротничок».

Четвертый тренд: уровень дискриминации снижается

Долгие годы рекрутеры боролись с двумя видами дискриминации: по гендерному признаку («женщин не берем») и по возрастному признаку («после 50 лет не берем»). Какие бы законы ни принимали депутаты на сей счет, в реальности они не работали. Руководители хотели видеть кандидатов, которые на пять лет их младше. Поскольку сейчас во многих индустриях не хватает людей, работодатели стали значительно лучше относиться к кандидатам за 50 лет и к женщинам.

Пожелания к возрастным кандидатам сводятся к следующему:

он должен быть заряженным (не уставшим, не унылым);

должен продемонстрировать на собеседовании актуальность навыка;

никакой нравоучительности.

Пятый тренд: личный бренд полезен, полезен нетворк

Многие из вас тратят много денег на очень модную штуку под названием личный бренд. Соответствующих курсов — миллиард. Если планируете открыть собственный бизнес, личный бренд полезен. Если собираетесь работать в найме долгое время, он бесполезен. Многие работодатели убеждены, что люди с раскрученным личным будут работать не на них, а на себя, а также в том, что чаще всего себя раскручивают не лучшие специалисты, поскольку лучшим это не надо.

С одной стороны, людей не хватает, с другой, деньги стали даваться тяжело, и цена ошибки, особенно в управляющем составе, выросла. Поэтому все больше вакансий не публикуют, либо публикуют, но кандидатов не особо смотрят, а обращаются к значимым людям: «порекомендуйте мне кого-то хорошего». Сегодня нетворк очень важен.

Шестой тренд: «удаленка» сжимается

Мы не знаем весь «ландшафт», но видим тенденции последних двух лет: сначала количество вакансий с «удаленкой» резко выросло, потом сократилось. Сейчас оно практически вернулось к значениям до ковида. Это связано с двумя вещами. Во-первых, с позицией государства, которое объясняет работодателям, что «удаленка» — это не очень хорошо, что надо возвращать людей в офисы. Во-вторых, любой менеджер, работающий в офисе, предпочитает видеть там и всю команду — так людьми легче управлять. Поэтому количество удаленных вакансий будет снижаться.

В то же время работодатели нормально относятся к удаленке в комбо-формате: три дня в офисе, два дня — из дома, месяц в офисе, месяц — из дома.

В какие отрасли стоит идти, в какие — не стоит

Я говорю об отраслях, куда сегодня выгодно идти, и тех, куда не выгодно, с позиции «в целом по больнице». Ваш персональный кейс может быть другим.

Отрасли-лидеры — те, где есть рост, бурление, где остро не хватает людей. Поэтому могут принять человека без полного опыта и дать шанс. В первую очередь, это агропром. Точка найма для этого сектора находится не в Москве, не в Петербурге и не в крупных городах, а в Черноземье. Далее, это российский ритейл. Начинает развиваться промышленность и производство. Здесь, как и в агро, основные точки найма расположены в регионах (не в Москве, не в Петербурге).

Люди переезжают туда не только ради денег — доход может быть таким же, как раньше. Для многих это возможность преодолеть «стеклянный потолок». В Москве человек работает заместителем главного бухгалтера и никак не может двинуться выше, отправляется в регион — и становится главным бухгалтером.

Важно: в регионах большой набор и очень большой отсев. Люди и сами бегут оттуда, но многих и увольняют. Бегут — потому что в компаниях вообще не выстроены процессы. Что касается увольнений, собственники-идеалисты считают, что могут повторить успех ушедших западных компаний и занять их нишу. Они уверены: возьмем одного суперпрофи из крутой компании, и он сделает из скромного регионального банка, условно, новый Тинькофф-банк. Топ-менеджеру предлагают большие деньги, но через три месяца спрашивают: где новый Тинькофф? Возникает недовольство. Людей в таких ситуациях стремятся уволить очень быстро — пока они на испытательном сроке. У топ-менеджеров он составляет до шести месяцев, у «миддлов» — три месяца. Этого времени достаточно, чтобы их проверить и уволить без выходных пособий.

Мой совет: четко обсуждайте с собственниками планы и будьте очень критичны.

Многие годы люди убеждены: надо всеми силами стремиться в ИТ. Это хорошая отрасль, но всеми силами стараться туда попасть не надо. ИТ — довольно молодая отрасль, и она перенасыщена. В ней не хватает программистов, но не всех подряд, а качественных, с хорошим опытом. Наблюдается переизбыток джунов, не хватает сотрудников уровня senior и middle.

Перейти в ИТ сложно, дорого, мало вероятности, что вы в ней будете расти. Потому что над вами работает ваши ровесники, либо специалисты младше вас. Поскольку отрасль молодая, люди не успевают в ней состариться, поэтому потенциал движения наверх минимальный.

Продолжает развиваться сфера eCom. Сейчас внутри отрасли большое внимание уделяют оптимизации процессов, снижению себестоимости, внедрению новых технологий.

Есть смысл идти в те отрасли, где будешь быстро расти. Это не только вся промышленность, но и, например, консалтинг. Осторожно я бы отнеслась к автомобилестроению и к фарме, несмотря на весь рост фармы. Наверное, я бы не пошла в образование, потому что этот рынок будет очень сильно регулироваться. Значит, многие проекты закроются, и большое количество людей начнут переходить из компании в компанию в рамках отрасли.

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не стихает, но принципиальных изменений и тем более смерти отдельных профессий в ближайшее время не предвидится.

Новые международные рынки

Большое количество соискателей по-прежнему хотят работать в международных компаниях. Я к этому отношусь скептически. На мой взгляд, если вы сейчас находитесь в России, работать в российских компаниях интереснее, чем в международных. Потому что оставшиеся в нашей стране международные компании очень осторожно относятся к своему присутствию. Они лишний раз себя «не светят», не развиваются. Их позиция: мы просто держим контур бизнеса. Поэтому там не очень интересно работать.

Специалистов из России активно «хантит» вся Центральная Азия. Платят по-разному. Эти рынки быстро растут, но они недостаточно развиты, и общего рынка зарплат, как в России, там еще нет. Отсюда — зарплатный рандом. Поэтому одна компания может вывезти топа из России, предложив $25–30 тыс., другая предложит $5-6 тыс.

Кроме того, на этих рынках очень сложно приживаться, немногим удается проработать больше года. С чем это связано? Приехав в Казахстан, Киргизстан и пр., люди испытывают восторг: «это как Москва 2000 года! Будет круто! Еще и прикольный климат». Потом выясняется, что бизнес-процессы не построены, а собственники не готовы в них вкладываться. Они ждут быстрого чуда.

Часто возникают конфликты между владельцами компаний и топ-менеджерами. Поскольку большая часть обещанного вознаграждения заложена не в оклад, а в KPI, через некоторое время ее просто перестают платить. Порой за короткий срок в компаниях сменяются 3–4 поколения экспатов. О таких фактах лучше узнать «на берегу».

Тем не менее, Центральная Азия — сегодня хаб, там много денег, потому что много пересечений разных интересов. В любом случае в течение первого года экспату будет очень сложно. Все проходят один и тот же путь: два-три месяца эйфории, дальше резкий провал. Если человеку удается выровнять собственное отношение, выстроить диалог с собственником или с первым лицом компании, потом все пойдет нормально.

Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Чаще всего российские специалисты на рынке Арабских Эмиратов не конкурентоспособны по зарплате. Россиянин готов работать за $7-10 тыс., потому что привык к такому уровню зарплат, а жить в Эмиратах очень дорого. Индийский или пакистанский специалист согласится делать то же самое за $3 тыс., потому что, вернувшись домой из ОАЭ, он сразу найдет отличную работу.

На рынке ОАЭ работают российские компании. Но, во-первых, там очень большой конкурс, потому что много россиян. Во-вторых, предлагаются очень рядовые позиции. Например, по продаже недвижимости или финансовых услуг за $2,5 тыс. в месяц.

Год-полтора назад многие ждали прихода в Россию новых международных игроков, в первую очередь, из Китая. Пока мы такой тенденции не видим. Есть точечные истории с Индией в фарме и в сырьевой сфере. Ни китайские компании, ни индийские не готовы нанимать россиян в штат. Им интересно сотрудничать с дистрибьюторами.

Меня часто спрашивают: а что с западными странами, с Европой и США? Берут ли там русских на работу? Берут, но шансов стало меньше, а все процессы серьезно усложнились. И это связано не столько с отношением к россиянам, сколько с довольно сильным кризисом рабочих мест. Каждая страна пытается сохранить своих сотрудников. Кроме того, и вакансии для россиян там не особо интересные, и зарплаты не очень большие.

Алена Владимирская также отмечает, что кардинально изменился фокус на требуемые компетенции сотрудников. Больше не в приоритете инновация, долгосрочная стратегия, цифровая трансформация. Сегодняшние фавориты — крутые антикризисные специалисты и оптимизаторы.

Текст подготовлен на основе эфира «Лаборатории Карьеры».

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