Для свердловских самозанятых снизили ставки по льготным займам

Теперь они установлены на уровне 1/2 ключевой ставки ЦБ. Региональные власти рассчитывают, что такая мера поддержки позволит самозанятым больше вкладывать в развитие своего дела.

Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства решил снизить ставки по займам самозанятым до уровня 1/2 ключевой ставки, установленной Банком России. Таким образом, физлица, зарегистрированные в качестве плательщика НПД, смогут привлечь кредиты под 6,5% годовых.

В рамках специальной программы для самозанятых можно оформить займ в размере от 100 до 500 тыс. руб. Деньги можно потратить на решение текущих задач, связанных с осуществлением профессиональной деятельности — например, покупку материалов и комплектующих, сырья, транспорта, ремонт помещений. Срок заема — до 2 лет. Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, расширение доступа к заемным средствам позволят самозанятым больше вкладывать в развитие своего дела.

Ранее DK.RU писал, что в России продолжает расти число самозанятых и их доходы. По данным ФНС на 1 сентября 2023 г., самозанятые россияне заплатили налог на профессиональный доход в размере 35,5 млрд руб. — это на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают такое опережение с ростом количества самозанятых. По данным ФНС, их число выросло с 3,9 млн на начало 2022 г. до 8,3 млн на конец августа.

Добавим, что в Свердловской области число плательщиков НПД тоже растет. На начало сентября в регионе было зарегистрировано порядка 232 тыс. самозанятых.

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