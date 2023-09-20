Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
96,64
103,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Для свердловских самозанятых снизили ставки по льготным займам

Для свердловских самозанятых снизили ставки по льготным займам
Иллюстрация: ru.freepik.com

Теперь они установлены на уровне 1/2 ключевой ставки ЦБ. Региональные власти рассчитывают, что такая мера поддержки позволит самозанятым больше вкладывать в развитие своего дела.

#САМОЗАНЯТЫЕ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства решил снизить ставки по займам самозанятым до уровня 1/2 ключевой ставки, установленной Банком России. Таким образом, физлица, зарегистрированные в качестве плательщика НПД, смогут привлечь кредиты под 6,5% годовых.

В рамках специальной программы для самозанятых можно оформить займ в размере от 100 до 500 тыс. руб. Деньги можно потратить на решение текущих задач, связанных с осуществлением профессиональной деятельности — например, покупку материалов и комплектующих, сырья, транспорта, ремонт помещений. Срок заема — до 2 лет. Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, расширение доступа к заемным средствам позволят самозанятым больше вкладывать в развитие своего дела.

Ранее DK.RU писал, что в России продолжает расти число самозанятых и их доходы. По данным ФНС на 1 сентября 2023 г., самозанятые россияне заплатили налог на профессиональный доход в размере 35,5 млрд руб. — это на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают такое опережение с ростом количества самозанятых. По данным ФНС, их число выросло с 3,9 млн на начало 2022 г. до 8,3 млн на конец августа.

Добавим, что в Свердловской области число плательщиков НПД тоже растет. На начало сентября в регионе было зарегистрировано порядка 232 тыс. самозанятых.

Читайте также на DK.RU: Число самозанятых выросло на 69 тыс. человек. И чем тут гордиться? — Виталий Калугин

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Михаил Мишустин уволил главу РосавиацииМихаил Мишустин уволил главу Росавиации
  • Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской областиУволен руководитель Управления автодорог Свердловской области
  • В Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатленияВ Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатления
  • Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный списокИзбранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.