Обошли Х5 и «Магнит». Сеть «Красное & Белое» стала самой прибыльной среди ритейлеров

Несмотря на то что выручка владельцев сети алкомаркетов оказалась в 2,5 раза меньше, чем у конкурентов, по чистой прибыли они обошли всех. Разрыв обусловлен высокой маржинальностью бизнеса.

Чистая прибыль группы «Меркурий Ритейл Холдинг», которая владеет торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», по итогам 2022 г. превысила 48 млрд руб. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group, куда входят «Перекресток» и «Пятерочка», а также «Магнита», пишет Forbes.

Владелец торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка» отчитывался о чистой прибыли в 45,2 млрд руб. Чистая прибыль «Магнита» в 2022 г. снизилась на 42%, до 27,9 млрд руб.

По данным издания, в структуру холдинга входят 30 операционных компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей и логистикой. При этом суммарная прибыль дочерних компаний, входящих в группу «Меркурий Ритейл Холдинг», еще выше. В 2020 г. она равнялась 29,3 млрд руб., в 2021-м — 42,3 млрд руб. и в 2022-м — 55,1 млрд руб.

Forbes отмечает, что выручка «Меркурий Ритейл Холдинга» в 2022 г. составляла 944 млрд руб., что в 2,5 раза меньше, чем у конкурентов — X5 Group (2,6 трлн руб.) и «Магнита» (2,35 трлн руб.). Такой разрыв обусловлен высокой маржинальностью бизнеса сетей «Красное & Белое» и «Бристоль».

В отчетности «Меркурий Ритейл Холдинг» сказано, что лидирующие позиции в розничных продажах алкоголя позволяют добиваться выгодных условий закупок у поставщиков:

При этом цель компании — стать номером один в продажах каждой предлагаемой товарной позиции, что усилит переговорные позиции и позволит получать еще более привлекательные условия закупок. «Меркурий Ритейл Холдинг» заключает прямые контракты с производителями, чтобы избежать снижения рентабельности из-за работы через оптовиков и других посредников.

Ранее DK.RU рассказывал, что совокупные розничные продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, за 2022 г. выросли примерно на 1%, до 1 млрд декалитров. Алкоголь по итогам прошлого года стал единственной растущей товарной группой среди FMCG (товаров повседневного спроса)