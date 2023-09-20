«Дизель по 100 руб. за литр. Это убийственно». Российские фермеры бьют тревогу

В то время как на заправках стоимость дизельного топлива составляет 60 руб. за литр, аграрии вынуждены закупать его на 40 руб. дороже. Топливные компании говорят, что все из-за роста биржевых цен.

Российские фермеры рассказали, что реальные цены на дизель, то есть те, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца выросли вдвое, пишет Business FM.

Фермер из Ставропольского края рассказал, что с сентября дизель официально подорожал до 80 руб. за литр. На деле же поставка ДТ для фермеров осуществляется по цене 101 руб. за литр. В то время как на заправках литр дизельного топлива стоит 60 руб.

Председатель Ассоциации крестьянских /фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергей Колесников сообщил, что дизель марки ГОСТ продается по 79,5 тыс. руб. за тонну, дизель марки евро — по 103 тыс. руб. Он объяснил, что стоимость топлива для аграриев в период уборочной кампании всегда была выше, чем для обычных потребителей, однако такой сильной разницы в цене не было никогда. И добавил, что заправляться на АЗС фермеры не могут из-за объемов, которые им требуются:

Чтобы вы понимали, расход комбайна — 500-600 литров в смену, мощный трактор — приблизительно тоже такой расход. И если использовать заправки, то есть надо же транспортировать, постоянно подвозить. Несерьезно — бегать туда-сюда, заправляться как-то. А если два трактора заправить? Это тонна нужна сразу в смену. Если брать сельхозвзвод, то сейчас самый большой расход идет. Традиционно в этот период вскакивали цены, топливные компании пользовались ажиотажем: поднималась цена на 1-3 рубля, но не 40 рублей. Это убийственно.

Топливные компании объясняют резкий рост цен в опте высокими ценами на бирже. Если АЗС стараются медленно повышать стоимость бензина и дизеля, то в оптовых продажах рост значительный.

Фермер из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко рассказал, что сейчас на Кубани купить дизель в нужном для фермеров объеме практически невозможно. По его словам, посевная под угрозой. Кроме того, фермеры не могут продать собранный урожай — это вторая проблема:

Пшеница не вывозится. Склады все переполнены. Цены на пшеницу нет. Пшеницу никто не забирает. Масленичные культуры нужно убирать — я не знаю, что нужно сделать, чтобы их убрать, потому что солярки-то нет. Сейчас фактически, если солярки не будет либо она будет очень дорогая, произойдет срыв всей посевной. И что будет в следующем году — одному богу известно.

Как рассказывал DK.RU, c начала года цена бензина на бирже СПбМТСБ выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в 1,5 раза. 6 сентября были в очередной раз превышены исторические максимумы: 1 т бензина Аи-92 торговалась по 65 472 руб, Аи-95 — по 76 492 руб., дизтоплива — по 68 556 руб.

На АЗС стоимость 1 л бензина с начала года выросла на 4,8%, 1 л дизеля — на 0,6% при официальной инфляции в 3,4%.

Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов говорил, что маржинальность АЗС по Аи-95 составляет минус 2,19 руб. на л, продажи Аи-92 и дизеля все еще выгодны, но маржа не превышает 63 коп. на л.