«Маржинальность сейчас отрицательная»: АЗС приносят владельцам убытки

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо раз за разом превышают исторические максимумы, однако это никак не помогает владельцам заправок. Продажи топлива на АЗС приносят их владельцам одни убытки.

С 1 сентября вступило в силу сокращение выплат в рамках демпфирующего механизма вдвое, пишет Forbes . Экономические стимулы для поставок топлива на внутренний рынок снижаются, отмечают эксперты. Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальность АЗС по Аи-95 составляет минус 2,19 руб. на л, продажи Аи-92 и дизеля все еще выгодны, но маржа не превышает 63 коп. на л.

С начала года цена бензина на бирже СПбМТСБ выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в 1,5 раза. 6 сентября были в очередной раз превышены исторические максимумы: 1 т бензина Аи-92 торговалась по 65 472 руб, Аи-95 — по 76 492 руб., дизтоплива — по 68 556 руб. На АЗС стоимость 1 л бензина с начала года выросла на 4,8%, 1 л дизеля — на 0,6% при официальной инфляции в 3,4%.

Сейчас крупнейшие сети АЗС, в том числе «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть», сокращают стимулирующие акции для покупателей и отменяют скидки или не продлевают действующие. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кешбэка из-за снижения маржинальности. В начале сентября средняя маржа АЗС при заправке бензином Аи-92 и Аи-95 составляла минус 3 руб., по дизелю — минус 2 руб. на л. Представитель «Петромаркета» отметил, что торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, а дизельным топливом — с середины августа.

На маржинальность автозаправочного бизнеса негативно влияет рост оптовых цен на нефтепродукты. В оптовом звене цена фактически формируется на рыночных условиях, подвержена сильным колебаниям и рознице не всегда удается сдержать рост цен в пределах инфляции. АЗС обычно повышают маржинальность за счет дополнительных услуг, в том числе торговли едой, но не у всех региональных независимых сетей есть возможность организовать на заправке магазин.

Несмотря на то что в августе биржевые цены на топливо достигали рекордных значений, нефтяники смогли сохранить среднемесячную стоимость на таком уровне, чтобы получить субсидии. Подробнее на DK.RU