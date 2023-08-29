Нефтяники получат от правительства 200 млрд руб. субсидий. Но цена бензина продолжит расти

Несмотря на то, что в августе биржевые цены на топливо достигали рекордных значений, нефтяники смогли сохранить среднемесячную стоимость на таком уровне, чтобы получить субсидии. Как им это удалось?

Нефтекомпании в августе получат рекордные 200 млрд руб. государственных выплат по демпферу, несмотря на высокие цены на бензин и дизтопливо, пишет «Коммерсант».

Источники издания объяснили, что нефтяники научились «регулировать» оптовые цены на топливо таким образом, чтобы получать максимальные доходы с продаж, но при этом не терять демпфер.

По словам собеседника, в августе биржевые цены на топливо показывали исторические максимумы. Однако, чтобы сохранить субсидии от государства, нефтяникам нужно, чтобы среднемесячная оптовая стоимость бензина и дизтоплива не переходила за границы 62,59 тыс. и 64,62 тыс. руб. за тонну соответственно:

Несмотря на то, что сейчас оптовые цены на бензин и дизтопливо превышают цену отсечения, показатели за месяц позволят компаниям получить демпфер, — сказал собеседник.

Как пишет издание, нефтяникам помогает соблюсти баланс и не выйти из коридора допустимых цен Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Например, на прошлой неделе СПбМТСБ изменила регламент торгов в сегменте нефтепродуктов. Во-первых, рост цен ограничили 0,5%. Если следовать этому правилу, то нефтяные компании ни при каких условиях не превысят критическую цену, которая отменяет демпфер. Во-вторых, появился аукцион перед началом торговой сессии, который помогает определить, какой объем топлива будет выставлен на торги.

На бирже изданию заявили, что перечисленные действия направлены на «охлаждение» рыночной ситуации и обеспечение максимальной доступности нефтепродуктов. Там заявили, что заинтересованы в снижении биржевых цен на топливо.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что ситуация с биржевой стоимостью топлива скорректируется уже осенью, по его мнению, с сентября биржевые цены снизятся:

При этом розничные цены на бензин продолжат расти, потому что все лето АЗС работают с минимальной маржой и вынуждены будут пересчитывать экономику.

Ранее DK.RU рассказывал, что нынешние биржевые цены на топливо делают убыточными продажи бензина и дизеля на АЗС. Власти даже озвучивали меры, которые могут помочь стабилизировать оптовую стоимость топлива, однако никаких шагов пока что не совершалось.