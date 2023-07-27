«Заправки уже торгуют себе в убыток». Высоки ли цены на бензин?

Если пересчитать с цены тонны АИ-92 на стоимость одного литра, получится примерно 45 руб. В них не включены логистика и оборудование: заправки вынуждены продавать топливо ниже себестоимости.

Биржевая стоимость российского бензина приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров российские заправки уже начали продавать топливо себе в убыток. Как объяснил эксперт аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, если пересчитать с цены тонны АИ-92 на стоимость одного литра, получится примерно 45 руб. При этом ввиду логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупать операционные расходы и вложения в инфраструктуру, цена его увеличивается еще примерно на 10 руб:

С учетом таких неизбежных расходов в настоящий момент топливо на российских АЗС уже продается ниже себестоимости. Однако розничные цены в России, в отличие от оптовых, сильно зарегулированы и далеко не в полной мере определяются рынком.

Утром во вторник цена за тонну бензина АИ-92 достигла рекордных 65 165 руб. за тонну, но к вечеру среды упала уже до 61 968 руб, вернувшись к значениям прошлой недели. По самым свежим данным Росстата, за неделю с 17 по 23 июля бензин АИ-92 подорожал на 0,15% с 48,88 руб. до 49,18 руб. за литр, топливо АИ-95 на 0,176% с 53,36 руб. до 53,69 руб. за литр, дизельное топливо на 0,075% с 58,45 руб. до 58,58 руб. за литр.

В Московском регионе бензин АИ-92 можно было купить за 49,54 руб., АИ-95 стоил 55,36, а дизельное топливо 58,80. В Санкт-Петербурге на заправках за АИ-92 просили в среднем 49,46 руб. за АИ-95 — 53,82 руб., дизельное топливо стоило 59,32 руб. Традиционно дороже всего бензин стоит в Дальневосточном федеральном округе. Так, на Чукотке цена АИ-92 поднялась до 60 руб., за Аи-95 просили 66 руб., а за дизельное топливо — 65 руб.

Эксперты сходятся во мнении, что даже при снижении оптовых цен на топливо его конечная цена для простого потребителя вряд ли опустится.

Правительство продолжит следить за тем, чтобы розничная стоимость бензина росла в пределах общей инфляции. Даже если оптовые цены резко пойдут вниз и у АЗС появится возможность снижать цены, сделать это будет очень сложно. Проще предоставлять скидки при заправке на определенную сумму или использовать другие программы лояльности, — говорит Баженов.

Власти озвучили возможные меры, способные обуздать неуклонный рост цен, пишет DK.RU. Минэнерго подтвердило обсуждение планов ограничить число экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта, а Федеральная антимонопольная служба направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. В частности для бензина он должен составить 13% от производства.