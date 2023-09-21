«Алроса» остановит продажу алмазов на два месяца. По просьбе Индии

Из-за снижения спроса на международных рынках финансовое давление на отрасль возрастает. В перспективе страны G7 могут присоединиться к США в вопросе запрета импорта российских алмазов.

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), пишут «Ведомости».

Решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик и сокращению распределения ресурсов, – объяснили в GJEPC.

«Алроса», в свою очередь, призвала всех партнеров по отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничных торговцев ювелирными изделиями, занять аналогичную ответственную позицию в отношении покупки и продажи алмазного сырья.

Добавим, что Индия остается ключевым потребителем российских алмазов. Годовой объем экспорта камней оценивается в $4 млрд.

JEPC ранее сообщила, что расходы Индии на импорт алмазов сократились в середине августа на 43% из-за снижения цен на мировом рынке. Средний показатель составил чуть более $1,1 млрд. В июне страна потратила на закупку алмазов $1,3 млрд.

Напомним, что с подобной просьбой GJEPC обращался к алмазодобывающим компаниям в разгар пандемии в 2020 г., когда продажи бриллиантов практически остановились из-за закрытия торговых центров и прекращения путешествий. Тогда GJEPC просил воздержаться от закупок алмазов, чтобы снизить финансовое давление на отрасль.

По данным СМИ, страны G7 в ближайшее время объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. Ограничение может вступить в силу в начале 2024 г.

Как рассказывал DK.RU, США в марте 2022 г. запретил импорт из России морепродуктов и алмазов (кроме промышленных).