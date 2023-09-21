«Вещи могут прийти обгрызанные мышами». Продавцы и партнеры недовольны Wildberries

Протестные акции партнеров и продавцов маркетплейса не прекращаются с 2021 г. По словам владельцев пунктов выдачи, их доходы ограничили 200 тыс. руб. в месяц, работать в таких условиях невозможно.

Владельцы ПВЗ и продавцы провели очередную акцию протеста в адрес онлайн-маркетплейса Wildberries, которая прошла 20 сентября. Как пишет Forbes, около 60 человек пришли в штаб-квартиру маркетплейса в Москве и пожаловались на жесткие и невыгодные тарифы площадки.

Главная причина протеста — изменение оферты. С середины сентября для владельцев ПВЗ ввели новые дифференцированные тарифы, которые, по их мнению, грозят значительным снижением доходов.

Протестующие рассказали, что раньше ежемесячная выплаты владельцам ПВЗ составляла примерно 5-6% от товарооборота точки. Теперь же маркетплейс ввел дифференциацию по регионам и снизил тариф в среднем до 2%.

Например, открывая ПВЗ в Алтайском крае, партнер Wildberries при обороте точки 1-5 млн руб. теперь может рассчитывать на вознаграждение 2,01% от оборота, по мере роста оборота до 14 млн руб. вознаграждение сокращается до 1,2%. В одном из самых состоятельных регионов — Московской области — по мере роста оборота вознаграждение составит от 3,33% до 1,73% от оборота.

Как пояснил Forbes председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Алексей Кременсков, такие тарифы ограничивают максимальное месячное вознаграждение партнеров суммой 200 тыс. руб.

С этих 200 000 рублей нам нужно будет оплатить как минимум: налоги как индивидуальным предпринимателям, зарплату сотрудникам, аренду помещения. На аренду я трачу порядка 80 000 руб., плюс зарплаты менеджерам (по 40 000 руб.) и налоги, остаются слезы, — делится владелец нескольких ПВЗ из Забайкальского края.

Другой владелец ПВЗ рассказывает, что открывал пункт выдачи несколько лет назад при условии вознаграждения 6%. Такой тариф позволял вести бизнес и получать прибыль.

Теперь можно просто закрываться, мне невыгодно работать по новым тарифам, — говорит он.

Другой владелец пункта выдачи рассказал, что руководство Wildberries не переживает из-за закрытия части ПВЗ. Дело в том, что в стране довольно активно открываются новые пункты выдачи, многие граждане пробуют себя в качестве предпринимателей и начинают как раз с открытия ПВЗ:

Сказали: закрывайтесь — нам все равно. Таблицу показывали — вот за последний месяц 66 ПВЗ закрылось, но открылось 233 новых. Теперь они [Wildberries] будут ориентироваться не на нас, а на них. Мы слишком дорого обходимся. Цифры приводили, что новые тарифы позволяют компании экономить до 60 млн рублей в месяц, или 720 млн рублей в год.

Продавцы же пришли на акцию протеста из-за того, что Wildberries в разы подняла цены за логистику и хранение товаров. Этот шаг руководство маркетплейса объяснило резким ослаблением рубля.

Стоимость логистики поднялась в семь раз! С апреля по сентябрь в одностороннем порядке оферта менялась уже 12 раз, — рассказал крупный продавец оргтехники.

Также на плечи продавцов теперь переложили штрафы за ошибки складов: подмены товаров покупателями, небрежное хранение вещей на складах и антисанитарию.

Вещи могут прийти со склада маркетплейса к покупателям обгрызанные мышами, чем-то облитые, а виноваты не работники складов Wildberries, а поставщики, — объясняет крупный продавец обуви.

Как пишет издание, итогов у акции протеста подвести не получилось, поскольку конкретных договоренностей достичь не удалось. В пресс-службе Wildberries сообщили:

Провели встречу с группой владельцев партнерских ПВЗ — всего 20 человек — и 15 продавцов. Обсудили их предложения по условиям сотрудничества, в том числе новую программу вознаграждения, которая тестируется компанией с мая. Совместно с нашими партнерами мы создаем обновленную систему тарификации вознаграждения, которая будет отвечать гибкости и основываться на критериях региональной специфики, выручки ПВЗ и его площади.

В Wildberries объяснили, что изменение тарифов связано с постепенным снижением объема дотаций в сторону партнерских ПВЗ:

Wildberries с 2020 г. дотировала партнерские ПВЗ, рентабельность которых значительно выше собственных ПВЗ онлайн-платформы. Постепенно компания планирует снижать объем этих субсидий по мере роста их доходов. При этом Wildberries продолжит поддерживать партнеров-новичков с небольшим оборотом, а также в «дефицитных» локациях.

Добавим, что споры между Wildberries и партнерами, а также продавцами длятся с 2021 г. Продавцы, клиенты, владельцы пунктов выдачи и менеджеры Wildberries не раз жаловались на постоянные изменения условий работы, жесткую систему штрафов и отсутствие обратной связи. Только за 2022 г. Wildberries заработала на штрафных санкциях более 8 млрд руб.

Иногда претензии возникают и со стороны Wildberries. Как рассказывал DK.RU, в начале 2023 г. компания раскрыла нелегальные способы продвижения со стороны продавцов. По информации Wildberries, около 300 продавцов нанесли ущерб в 650 млн руб. Эти деньги площадка вернула, их списали со счетов продавцов в автоматическом порядке.