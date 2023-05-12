Wildberries сообщил о потере 650 млн руб. из-за нелегальной рекламы

В мошеннической схеме было задействовано более 300 продавцов, для преступных действий они использовали ботов Telegram. Преступников обяжут возместить платформе все расходы.

Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения через внешние сервисы, пишет Коммерсантъ. Как сообщили в маркетплейсе, продавцы с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. По информации Wildberries, этими услугами воспользовались около 300 продавцов, ущерб от них оценивается в 650 млн руб.:

Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн руб. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий.

В Wildberries сообщили, что их обяжут оплатить полную стоимость рекламы на площадке. Продавцы с января 2022 г. меняли ценники на дорогие товары, после чего выкупали их по маленькой стоимости, продвигая товар на площадке. Позже Wildberries сообщил, что основной ущерб из общей суммы 650 млн руб. был причинен примерно 300 продавцами, которые через бот в Telegram перенастраивали алгоритмы рекламы. Также в компании опровергли взлом базы данных, о котором ранее сообщал Telegram-канал Mash.

Озон-банк и Вайлдберриз-банк получили миллионные убытки по итогам прошлого года, рассказывал DK.RU. Операционные расходы Озон-банка в прошлом году увеличились в 1,3 раза, до 284,7 млн руб., Вайлдберриз-банка — в 1,4 раза, до 136,5 млн руб. В результате убыток Озон-банка по итогам 2022 г. составил 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка — 8,9 млн руб.