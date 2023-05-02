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Банки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убытки

Банки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убытки
Иллюстрация: ntv.ru

Большая часть убытков относится к услугам Озон-банка, работавшего с базовой лицензией. В феврале Владимир Путин разрешил компании Ozon объединить дочерние банки в одно предприятие.

#НОВОСТИ

Озон-банк и Вайлдберриз-банк получили миллионные убытки по итогам прошлого года, сообщают СМИ. Операционные расходы Озон-банка в прошлом году увеличились в 1,3 раза, до 284,7 млн руб., Вайлдберриз-банка — в 1,4 раза, до 136,5 млн руб. В результате убыток Озон-банка по итогам 2022 г. составил 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка — 8,9 млн руб., пишет Коммерсантъ со ссылкой на отчетность по МСФО.

В марте 2022 г. российский Центробанк выдал лицензию Еком-банку, подконтрольному Ozon, взамен Оней-банка, который попал под санкции. Во второй половине февраля президент России Владимир Путин разрешил компании Ozon объединить дочерние банки Озон-банк и Еком-банк.

CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев отнес убыток к отчетности Озон-банка, работавшего с базовой лицензией. Но большую часть операций, по его словам, проводили на базе Еком-банка, созданного в марте прошлого года, с универсальной банковской лицензией:

Прибыль Еком-банка за неполный 2022 год составила более 1,4 млрд руб., а аудитория нашего финтех-продукта «Ozon Карты» по итогам 2022 г. достигла 16 млн человек, почти половина активной аудитории маркетплейса.

В марте 2023 г. Минпромторг обратил внимание на рост числа жалоб покупателей из регионов на крупные маркетплейсы — Wildberries, «Яндекс Маркет», Avito, «Юлу», Ozon и «СберМегаМаркет», сообщает DK.RU со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли ведомства Никиты Кузнецова. Претензии к маркетплейсам связаны с нарушением сроков доставки, сложностями с возвратом товаров, нехватки достоверной информации о продукции, нарушением порядка рассмотрения претензий и отказами от продажи. 

Автор: Андрей Широков
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