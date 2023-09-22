«Если стройка идет — значит и жизнь идет. Стройка — это созидание»

Завод металлоконструкций «МеталлСтройИнжиниринг» создавался с нуля. Его основатели обладали скромным бюджетом, но огромным желанием строить промышленные здания и объекты инфраструктуры на века.

Завод «МеталлСтройИнжиниринг» появился в Екатеринбурге в 2013 г. Сначала на арендованных площадях компания выпускала порядка 80-100 тонн металлоконструкций ежемесячно. Постепенно завод «оброс» собственными цехами. Руководство разогнало процесс развития до того, что сегодня «МеталлСтройИнжиниринг» участвует в крупных промышленных стройках федерального значения, выпускает более 1500 тонн металлоконструкций ежемесячно и запустил новый завод в Пермском крае.

О том, что значит руководить заводом по изготовлению металлоконструкций, что важно при взаимодействии с клиентами, как удерживать и мотивировать персонал, DK.RU рассказал основатель завода «МеталлСтройИнжиниринг» и его управляющий Владимир Морозов.

Владимир, давайте нарисуем некую ретроспективу: с чего начинался «МеталлСтройИнжиниринг» и каким предприятие стало сейчас?

— Завод был основан в 2013 г. Изначально наше предприятие трудно было назвать полноценным заводом — не было ни собственного оборудования, ни собственных площадей. Вместе с партнером мы занимались перепродажей металлоконструкций и производили несложные монтажные работы. Постепенно на этой деятельности мы заработали первые деньги и вложили их в производственные мощности. Первый небольшой цех открыли здесь, в Екатеринбурге. Занимал он, помню, всего 800 кв. м. Постепенно «обросли» еще тремя новыми площадками — также арендными, закупили туда оборудование и производили уже не 80-100 тонн металлоконструкций в месяц, а 150-200 на каждой.

В начале 2022 г. мы запустили уже полноценное большое производство в г. Михайловске (Свердловская область). Мощность предприятия — порядка 1000 тонн металлоконструкций в месяц. С появлением этого производства, мы решили отказаться от аренды цехов. Оставили только одну площадку — на ул. Фронтовых Бригад. Такое решение было принято неслучайно: я очень дорожу своими кадрами и стараюсь как могу о них заботиться. Переезд в Михайловск был по душе не всем сотрудникам предприятия, поэтому часть из них осталась работать на Фронтовых Бригад.

Сегодня «МеталлСтройИнжиниринг» — это крупный самостоятельный завод, занимающийся изготовлением строительных металлоконструкций и работающий на нужды генеральных подрядчиков. Мы помогаем им возводить промышленные объекты, крупные торговые центры, объекты инфраструктуры: газопроводы, эстакады и пр. Кроме того, мы сами занимаемся разработкой чертежей КМД (конструкция металлическая деталировочная, прим.ред), монтажом, доставкой своих изделий и нанесением огнезащитного покрытия.

Но и это еще не все: мы планируем и дальше совершенствовать производство и открывать новые и новые заводы.

Как правило, вопрос о планах по расширению и модернизации производства мы задаем в финале беседы, но раз вы начали говорить про амбиции, не могу не спросить: куда и как планируете расти?

— Примерно полтора года назад мы вместе с моим партнером по бизнесу разработали стратегию развития «МеталлСтройИнжиниринга». За следующие пять лет мы планируем открыть пять заводов по производству металлоконструкций в разных частях России.

Стратегию уже начали воплощать в жизнь. До конца этого года новое предприятие выйдет на полную мощность в Пермском крае — городе Добрянка. Мощность завода — 1000 тонн металлоконструкций в месяц — те же объемы, которые мы производим сейчас в Михайловске. Площадку для строительства на 2024 г. мы еще выбираем: смотрим в сторону Оренбуржья, Дальнего Востока, Московской области и Юга России. Выбор именно этих регионов неслучаен. Во-первых, на обозначенных территориях активно развивается промышленное строительство. Во-вторых, там практически нет подобных нам предприятий.

На сайте вашего предприятия сказано, что одна из основных целей завода — минимизация затрат заказчика. Как и в чем вы помогаете экономить клиентам?

— Любое капитальное строительство предполагает временные затраты. Предположим, заказчик говорит: «Нам необходимо сделать такой-то объем работ за четыре месяца». В то же время мы понимаем, что справимся гораздо быстрее, например, не за четыре, а за три месяца.

Что это значит для заказчика? Он сможет быстрее ввести объект в эксплуатацию и начать на нем зарабатывать. Мы садимся и буквально в цифрах и графиках показываем, сколько заказчик сэкономит и заработает при сотрудничестве с нами. Кроме того, мы всегда подскажем, где и какой конструктив лучше применить, какую марку стали выбрать. Случается, замечаем технологические ошибки в проектах, обсуждаем их и исправляем вместе.

Также наши заказчики иногда обращаются к нам с просьбой посмотреть на вес и на металлоемкость проекта с целью снизить металлоемкость и, соответственно, дополнительно снизить расходы на строительство. Но при просмотре проекта наша компания рекомендует в целом смотреть на весь проект и, так как мы обладаем высокими компетенциями не только по металлоконструкциям, но и по огнезащите металлоконструкций, очень часто мы советуем нашим заказчикам пойти на небольшое увеличение металлоемкости, но зато серьезно увеличить приведенную толщину металла, что позволяет снизить необходимые толщины по нанесению огнезащиты.

Не все заказчики сразу видят и понимают, что огнезащита — это большие, серьезные деньги. Наша компания показывает расчеты, по которым заказчик видит, что при увеличении сечений некоторых элементов металлоконструкций серьезно снижается толщина огнезащиты и, соответственно, ее расход, и уменьшается стоимость всего проекта. К сожалению, некоторые заказчики гонятся за уменьшением веса, а потом попадают на увеличение стоимости работ при огнезащите. Нашим клиентам мы всегда показываем всю подноготную, и они видят, каким образом можно сэкономить, когда работают с нашей компанией.

Предприятий по изготовлению металлоконструкций в странедовольно много. Чем вы отличаетесь от других, кроме высоких темпов работы?

— У нас есть очень важное конкурентное преимущество. Мы сами наносим огнезащитные материалы на свои металлоконструкции. Этим может похвастать далеко не каждое предприятие. Как правило, схема выглядит следующим образом: клиент заказывает металлоконструкции, завод их выпускает и наносит грунтовое антикоррозийное покрытие. Его толщина 0,1-0,2 мм. А необходимое для многих объектов огнезащитное покрытие делают уже другие подрядчики, причем прямо во время монтажа. Мало того, эту работу могут еще и не принять в надзорных органах.

Вообще, нанесение огнезащитного покрытия — это довольно технологичная и сложная работа. Во-первых, оно толще обычного (2-4 мм). Во-вторых, для его нанесения необходимо специальное оборудование. В-третьих, нужно знать ГОСТы, которым должно соответствовать это покрытие. Ну и последнее, но немаловажное: на многих предприятиях физически не хватает места для сушки изделий. У нас площадей — достаточно. Опять же нанесение огнезащитного слоя прямо на заводе-изготовителе металлоконструкций — это значительная экономия для заказчика.

Введение санкций в отношении нашей страны привело к тому, что заводы столкнулись с нехваткой европейского оборудования. Многие предприятия совершили вынужденный переход на китайские аналоги. Как вы обслуживаете уже существующий парк оборудования и где планируете брать производственные линии для завода в Добрянке?

— Еще до введения санкций мы укомплектовали свои предприятия всем необходимым: дробеметными установками проходного типа, автоматическими и полуавтоматическими ленточнопильными станками, сверлильными станками, оборудованием для производства сварной балки, современными безвоздушными установками, которые наносят антикоррозийное и огнезащитное покрытие. Все это оборудование было заказано и в Европе, и в России. Для предприятия в Добрянке мы заказывали как российское, так и китайское оборудование, которое находится сейчас в пути — скоро будем тестировать его в работе.

Необходимого оборудования российского производства нет?

— То, что предлагается здесь под соусом импортозамещения, к сожалению — это тот же Китай, только собранный в России. Нас этот вариант не устраивает. Мы лучше закупим заводские станки непосредственно в Китае по адекватной цене, с понятным сервисным обслуживанием. Кстати, в плане сервиса Китай сильно шагнул вперед и предлагает очень хорошие условия по обслуживанию.

Расскажите о крупных стройках, в которых вы принимали непосредственное участие.

— У нас много крупных федеральных и региональных кейсов. Так, к примеру, «МеталлСтройИнжиниринг» принимал участие в строительстве магистрального трубопровода «Сила Сибири». Надо понимать, что в этом проекте было задействовано много компаний, поэтому металлоконструкции мы поставляли не для одного заказчика, а для многих. В общей сложности для этого объекта мы изготовили порядка 5 тыс. тонн изделий.

В 2021 г. мы изготавливали и поставляли металлоконструкции для золотоизвлекательной фабрики в Красноярском крае. Именно на этом проекте мы «обкатали» нанесение огнезащиты в заводских условиях. Мы поставили на площадку порядка 3 тыс. тонн металлоконструкций. Кстати, важно понимать, что строительство фабрики — это не то же самое, что жилое строительство. Высота отдельных пролетов в этом проекте достигала 50 м.

Еще одна особенность этого проекта — доставка металлоконструкций. Их переправляли и паромом, и вездеходами, да еще и в разные погодные условия. Что это значит? Что продукция должна быть упакована соответствующим образом и для разных типов переправ, и для разных погодных условий.

Также наш завод поставлял металлоконструкции для Харасавейского газоконденсатного месторождения, для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и Юрубчено-Тохомского, на Амурский газохимический комплекс.

Осуществлялись поставки на такие известные объекты, как ЗапСибНефтехим-2 в городе Тобольск, строительство целлюлозо-картонного комбината в Усть-Илимске, Новоуренгойский газохимический комплекс, Заполярный НГКМ, горно-обогатительный комбинат Наседкино, ООО Амур Минералс.

Одним из интересных проектов была «Умная школа» в городе Иркутск, которая отличалась своими архитектурными формами и, соответственно, сложными техническими решениями. Высотные отметки всех помещений были абсолютно разными, но, несмотря на это, наши конструкции с легкостью смонтированы в проектное положение.

Также были поставки для нужд таких предприятий, как АО «Норникель», АО «Карабашмедь», ОАО СУМЗ, ОАО Уралредмет, ПАО Метафракс, ООО «Башкирская медь», на предприятия атомной отрасли: ФГУ комбинат Уральский, региональный центр хранения РАО в Приморском крае.

Конечно, это лишь малая часть крупных федеральных проектов. Мы участвовали в строительстве аэропорта в Новом Уренгое, строили домостроительный комбинат «Приморье» на Дальнем Востоке, изготавливали конструкции для Ново-Салаватской ТЭЦ, принимали участие в поставке металлоконструкций для чемпионата мира по футболу и Международного фестиваля студенческого спорта, который прошел вместо Универсиады.

А приходилось работать не с российским заказчиком, а с компаниями из Ближнего зарубежья?

— У нас есть опыт поставок изделий в Казахстан и Узбекистан. Таких проектов пока немного, но они довольно крупные. Так, в Узбекистане мы сотрудничали с компанией Enter Engineering. Она занимается проектированием, поставками, строительством и вводом в эксплуатацию нефтегазовых и промышленных объектов различного уровня сложности. А в Казахстане мы участвовали в строительстве хранилищ для сжиженного газа, расположенных в Алма-Ате.

Кстати, в ближайшее время мы снова поедем в Казахстан. Будем участвовать в промышленной выставке ИННОПРОМ. Планируем представить свою продукцию, познакомиться с потенциальными заказчиками и, возможно, заключить предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Давайте поговорим о более социальных вещах. Как вы справляетесь с кадровым дефицитом, о котором говорят все рекрутеры? Как управлять предприятием в условиях нехватки людей?

— Действительно, кадровый голод ощущается, но я не могу сказать, что это очень острый вопрос. Наша компания даже растет по численности персонала. На текущий момент производственный штат «МеталлСтройИнжиниринга» составляет более 350 человек — это только ИТР и рабочие специальности. Набор персонала в Добрянке идет полным ходом. Потому что один из пунктов стратегии, о которой я говорил ранее, — обеспечение сотрудников достойными условиями труда и высокими зарплатами.

Кроме того, чуть больше года назад мы внедрили мощные обучающие программы и программу наставничества. Сегодня без этого — никуда. Это три года назад можно было искать специалиста, и к тебе приходил специалист. Сегодня надо искать человека и делать из него специалиста. Обучение на нашем внутреннем портале проходят все сотрудники без исключения — и те, кто работает в офисе, и те, кто занят непосредственно в цехах. Так что, если к нам приходит человек с головой и руками, то мы 100% его обучим и дадим рабочую специальность. Думаю, эти три составляющие — хорошие условия труда, высокие зарплаты и система обучения — помогают нам удерживать старый персонал и набирать новый.

Многие компании — и производственные в том числе — говорят, что начинают готовить для себя кадры уже с техникумов и вузов. Вы сотрудничаете с образовательными учреждениями?

— Да, мы сотрудничаем с техникумами, расположенными в городах Арти и Нижние Серги. Ребята из этих образовательных учреждений проходят у нас практику. В этом году мы приняли на летнюю стажировку 12 человек. Как и любое предприятие, «МеталлСтройИнжиниринг» заинтересован в крутых, квалифицированных кадрах, поэтому взаимодействие со средне-специальными учебными заведениями мы продолжим и даже планируем учредить стипендии от производства, чтобы студенты были заинтересованы как в своей учебе, так и в трудоустройстве к нам на предприятие.

Владимир, в течение всей нашей беседы у меня в голове крутится вопрос: почему вы решили развивать именно строительный бизнес? В чем его магия?

— Я выбрал это направление деятельности еще когда был студентом УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) и учился на строительном факультете на специальности «Промышленно-гражданское» строительство. Параллельно с учебой я много работал на различных стройках. Был и мастером, и прорабом — изучил профессию досконально. И вот что я понял: стройка — это созидание, это работа на будущее. Предприятие, которое, к слову, мы основали вместе с моим одногруппником, создает здания, сооружения, которые простоят века. Ну и, кроме того, стройка всегда была локомотивом экономики, потому что если стройка идет, значит, и жизнь идет.

Какие эпитеты могут охарактеризовать работу руководителя предприятия?

— Во-первых, быть руководителем промышленного предприятия — это ответственно. Я прекрасно понимаю, что от меня и моих решений зависит благополучие не 350 человек, устроенных в штат, а, как минимум, тысячи. Потому что у каждого из моих сотрудников есть семья. Я должен сделать так, чтобы в каждой из этих семей вовремя появились деньги.

Во-вторых, быть руководителем — это увлекательно. Никогда не знаешь, какую новую задачку тебе подбросит год грядущий: грянет ли ковид или начнется СВО. Но решение сложных задач — это всегда интересно.

В-третьих, быть руководителем — это отнюдь не просто. Руководитель — это не тот человек, который раздает поручения. Руководитель — это локомотив, за которым идет остальной состав. Как и с какой скоростью поедет локомотив, с той же и все предприятие.

Есть ли у вас список моральных постулатов, опираясь на которые, вы ведете бизнес?

— Конечно. Я всегда стараюсь быть открытым к людям, исполняю свои обещания и обязательства. Одним словом, работаю по справедливости. Возможно, именно поэтому я по большей части сталкиваюсь на своем профессиональном пути с такими же открытыми и честными заказчиками. Ну и позитив. Я всегда стараюсь его сохранять. Даже в самых непростых ситуациях.

Звучит так просто, но на самом деле сохранять позитив — тоже не самая простая задача, на мой взгляд.

— Да, но меня мотивирует и вдохновляет моя семья и мои дети. Я рад, что могу быть для них и примером, и защитником.

Последний вопрос. Насколько я понимаю, в этом году у «МеталлСтройИнжиниринга» день рождения. Как планируете отмечать?

— В конце октября нашей компании исполнится 10 лет. В честь юбилея мы решили устроить не один, а сразу два праздника. Первый — с заказчиками. Будем приглашать людей из разных регионов. Уже определили и место, и время празднования. Второе мероприятие мы проведем для наших сотрудников, чтобы они смогли отдохнуть так, как хотят. Не каждый день компании исполняется 10 лет, так что гулять, так гулять.

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