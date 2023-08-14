Спрос на кадры в строительной отрасли Свердловской области за год вырос на треть

В январе-июле 2023 г. компании из строительной отрасли открыли в Свердловской области более 16 тысяч вакансий, рост составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество вакансий от строительных компаний в Свердловской области в январе-июле 2023 г. выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщает hh.ru.

При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Свердловской области в июле 2023 г. сразу на 55% превысил показатели аналогичного месяца 2022 г. В то же время количество резюме строителей, наоборот, сократилось на 11%. На одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится 1,5 активных резюме, что говорит об острой нехватке кадров.

Показательно, что компании из строительной отрасли сегодня нуждаются в самых разных специалистах: можно встретить не только профильные вакансии, но и предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам и так далее. Чаще всего отрасль нуждается в инженерах ПТО, проектировщиках и прорабах.

Предлагаемые зарплаты при этом тоже выросли, но незначительно. В этом году рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57–126 тыс. руб., в 2022 г. — 52–115 тыс. руб.

Быстрее растет заработная плата в вакансиях для строителей, в прошлом году она составляла в среднем 54,6 тыс. руб., в этом году — уже 72,9 тысячи. При этом в целом по региону средняя предлагаемая зарплата составляет 46,4 тыс. руб.

Рост спроса на кадры в строительной отрасли наблюдается во всех регионах УрФО. При этом Свердловская область здесь занимает третье место после Челябинской, где динамика роста кадрового голода составила 37,8%, и ХМАО с показателями в 36,4%. В Тюменской области — 31%, в ЯНАО и Курганской области — 19%.

Напомним, 2023 г. ознаменовался сильнейшим кадровым голодом в промышленности с 1996 г. 42% предприятий не могут найти работников.

Промышленные предприятия России в июле 2023 г. зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), 42% компаний заявили о том, что у них некому работать. Такой уровень нехватки кадров стал максимальным с 1996 г.

С серьезной нехваткой кадров российская экономика столкнулась в 2022 г., когда наступило постковидное восстановление. Тогда компании заявляли, что дефицит кадров составляет порядка 25%. Ситуацию усугубила релокация специалистов на фоне событий в Украине и частичная мобилизация. В итоге к апрелю 2023 г. показатель дефицита кадров вырос до 35%.

При этом заказы в оборонной промышленности растут, так же как и на предприятиях, которые начали производить товары, замещающие импорт после введения антироссийских санкций.

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