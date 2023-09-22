В екатеринбургском ЭКСПО на профессиональном форуме собралось три тысячи эйчаров

Обсуждают новые способы управления коллективом, нейробиологию, нейрофизиологию, искусственный и эмоциональный интеллект. В рамках форума состоится подведение итогов независимого рейтинга TOP-50 HR.

21 сентября в Екатеринбурге стартовал самый крупный в России форум по управлению командами российского бизнеса HR Forum Big Fish. Он будет длиться два дня. На площадке собралось 3 тыс. участников. Организаторы пригласили 130 спикеров. Площадкой для мероприятия стал МТС Live Холл международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Вчера прошло выступление управляющего директора HR-платформы «Пульс» Марты Леман, панельная дискуссия «Науки и навыки будущего и человека», участники узнали о том, как нейробиология, нейрофизиология, искусственный и эмоциональный интеллект участвуют в управлении собой и командой и обсудили одну из главных HR-проблем нового времени — кадровый голод.

Также в программе: панельная дискуссия о кадровой миграции, выступление на тему использования искусственного интеллекта в HR, мастер-класс о том, как найти общий язык с новым поколением, обсуждение современных методов оценки персонала и еще десятки активностей на 130 часов в семи залах.

В рамках форума состоится подведение итогов независимого рейтинга TOP-50 HR, на котором организаторы назовут лучших HR-специалистов страны. Параллельно с основной программой на HR Forum Big Fish работает деловая программа «Стратегия» эксклюзивно для гостей категории VIP. Также отдельно представлен блок «Промышленность».

«Рейтинг TOP50HR — это не только отличная возможность проявить себя наиболее инициативным и проактивным HR-специалистам. Это платформа, где будут в итоге собраны креативные решения, полезные для всего профессионального сообщества. Сложно переоценить роль HR в работе успешной команды. Мы знаем это по собственному опыту. Ювелирное дело — это взаимодействие совершенно разных людей. Каждое наше украшение — результат совместной работы художников и технологов, дизайнеров и ювелиров, маркетологов и сотрудников ритейла… Без качественной коммуникации держать высокую планку было бы невозможно. Масштаб мероприятия и значимость проектов, заявленных на участие в Рейтинге, подтверждают тезис, в котором мы убеждены: главная драгоценность — это люди», — прокомментировал Юрий Толмачев, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

«За последние два года форум вырос во всероссийский. Такой масштаб, количество городов, спикеров и участников говорит о том, что тема HR находится в ключевой повестке и выходит на первый план. В том числе благодаря слаженной работе HR-ов российский бизнес справляется со всеми внешними факторами. Они творят чудеса, удерживая и развивая специалистов. На нашей площадке мы объединяем не только HR-ов, но и представителей власти и бизнеса и, конечно, создаем площадку для их коммуникации», — отметил Алексей Гроховский, генеральный продюсер HR-FORUM BIG FISH, коммерческий директор Be Brand People Advent&Event.

События, которые происходят в последние годы, сильно повлияли на рынок труда. Это стало дополнительной мотивацией для нас развивать наш HR-FORUM BIG FISH. В широком формате форум проходит второй раз — для такого события это очень мало. И мы видим полный зал, значит, что мы попали в повестку, которая сегодня беспокоит предпринимателей и управленцев со всей России, — заявил основатель и генеральный директор группы компаний Be Brand, идейный вдохновитель HR-FORUM BIG FISH Артём Дрыгант.

«Сегодня на форуме мы обсудили, что сейчас происходит с рынком труда, какие глобальные тренды оказывают влияние на российский бизнес, и какие практики и инструменты помогают HR-специалистам справляться с вызовами. Это и смена роли HR-a, и цифровая трансформация, и создание иммерсивных пространств для управления талантами. Меняется очень многое, и нас обязательно это коснется. «Сбер» сделал свой продукт «Пульс», который сегодня широко представлен и технологически и методологически. Этот форум стал для многих HR-профессионалов хорошей возможность познакомиться с функциональностью продукта, с методологией, которая лежит в его основе, и получить от экспертов полезные прикладные инструменты, которые они смогут уже завтра применить в своих компаниях», — рассказала управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбера Марта Леман.

«Программа форума и сам форум растет и совершенствуется. Уже сейчас о нашем форуме говорят, что он самый душевный, самый теплый и самый профессиональный», — программный директор HR-FORUM BIG FISH, собственник кадрового агентства «Ценные люди» Анна Рассомахина.

«Помимо деловой программы, у нас есть масса неформального общения. В рамках форума будет несколько вечеринок: сегодня пройдет “Fuсk up night”, завра события закроются празднованием дня HR-специалиста в России, потому что форум проводится под эгидой этого праздника. Для нас как для агентства-организатора это как “Формула 1”, где мы тестируем технологии. Наши решения здесь и сейчас продемонстрировали свою эффективность», — продюсер HR-FORUM BIG FISH и бренд-директор Be Brand People Advent/Event Юлия Щербинина.

«Церемония награждения рейтинга TOP-50 HR, которая пройдет в рамках форума, станет уникальным событием. В этом году у нас выросло количество номинаций до девяти, а вместе с ними — и количество уникальных кейсов, которые оценили 56 членов жюри. HR — это всегда центр диалога, но специалист не всегда умеет сделать себя значимым в команде и компании. Наш рейтинг существует, чтобы преломить эту тенденцию. Нам важно быть коммуникационной площадкой между бизнесом и командной», — продюсер рейтинга TOP50HR HR стратег, консультант собственников и ТОП-команд, Executive coach PCC ICF Надежда Селиванова.

«Наши спикеры — лучшие профи в своих сферах, представители разных областей управления людьми и командами, крупных корпораций, IT и маркетинговых компаний для HR. В программе форума мы очень много говорим о трендовом диджитал направлении и об искусственном интеллекте. Но HR сегодня — это прежде всего мастер на все руки, который должен понимать в эффективности бизнеса, быть коммуникатором между собственником и сотрудниками, создать культуру и атмосферу и наладить систему. Наша программа помогает прокачать сразу все эти направления», — программный директор HR-FORUM BIG FISH, ex-HRBP Unilever, экспертная группа «Имбирь» Анна Афонина.

Форум станет главным HR-событием года в управлении людьми и командами для тех, кто хочет построить сильные команды российского бизнеса, быстро и результативно решать вопросы, связанные с привлечением и удержанием профессионалов в штат и построить конкурентную в текущих реалиях кадровую стратегию в компании. Цель проекта — создать влиятельную коммуникационную площадку в России, которая объединит HR-директоров федеральных и региональных компаний, руководителей бизнеса, государственные структуры и бизнес-сообщества.

В программе — кейсы региональных и федеральных компаний, эффективные методики работы с персоналом и трендовые темы для HR, руководителей, маркетологов. Спикеры — лидеры крупнейших HR-сообществ России, авторы бестселлеров по маркетингу и управлению бизнесом. Впервые в рамках форума пройдет «Факапнайт» (FuckUp Night) - презентации кейсов, которые помогли получить полезный опыт.

Напомним, что 28 сентября в «AZIMUT Сити Отель Аэропорт Екатеринбург» пройдет форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID forum — 2023). Строители и проектировщики Екатеринбурга смогут найти подряд прямо здесь.

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