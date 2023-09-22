Остались последние места на встречу строителей и проектировщиков с заказчиками

На мероприятии ждут делегатов, которые работают в подрядных строительных и проектных компаниях, на промышленных предприятиях (курируют строительные, ремонтные и проектные работы).

Всероссийский и международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID forum – 2023) состоится 28 сентября 2023 г. в Екатеринбурге. Регистрация участников идет до 25 сентября. Остались последние свободные места.

Специально для подрядных компаний спикеры форума расскажут о будущих объектах, видах работ, которые готовы передать для подряда, о требованиях к исполнителям, работе тендерной системы.

Среди спикеров — представители «Трансмашхолдинга», АО «Центрального проектно-технологического института» (входит в ТВЭЛ «Росатома»), «ТИТАН-2», АО «НИПИГАЗ», ПАО «РусГидро», АО «Саханефтегазсбыт», «Башкирэнерго», «Пермского завода «Машиностроитель», «Объединенных электротехнических заводов», «Инженерно-Строительной Компании» объединенной компании «РУСАЛ», горно-металлургической компании «Северсталь», металлургического холдинга «Новосталь М», инжиниринговой компании «ПроТех Инжиниринг» группы компаний «ЕвроХим».

На форуме выступят зарубежные заказчики из «Алматинского завода тяжелого машиностроения» (ведущее предприятия машиностроения Казахстана) и «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг» (ключевой игрок Белоруссии по строительству и реконструкция газовых и тепловых сетей, нефтепроводов).

Все делегаты форума могут рассказать о том, какие трудности существуют для успешного развития промышленного строительства и проектирования; какие законодательные меры важно инициировать для решения системных проблем в строительстве и проектировании промышленных объектов.

Предложения участников форума будут отражены в итоговой резолюции и оценены представителями исполнительных органов власти России.

Организаторы форума — СРО «Уральское объединение строителей и СРО «Лига проектных организаций, соорганизаторы компания «К4», «Центр стратегических разработок» при поддержке Минпромторга России, Минстроя России, Ассоциации «Национальное объединение строителей».

На форуме мы намерены дополнить дорожную карту о совершенствовании промышленного строительства, созданную Правительством РФ, проблематикой реального бизнеса. Форум нужен для решения главной задачи: что сегодня еще необходимо сделать, чтобы строительство и проектировании промышленных объектов шло быстрее, проще и выгоднее, согласно наказам Президента России? — рассказал Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей и СРО «Лига проектных организаций».

Участие бесплатное. Программа форума и регистрация на сайте стройпромка.рф

Напомним, что на мероприятии ждут делегатов, которые работают в подрядных строительных и проектных компаниях, на промышленных предприятиях (курируют строительные, ремонтные и проектные работы). Строители, проектировщики и промышленники могут найти партнеров, повлиять на улучшение законов, писал DK.RU.