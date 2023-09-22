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Опять виновата демография. Голикова заявила о сокращении числа работников 30-39 лет на 30%

на фото: Татьяна Голикова
на фото: Татьяна Голикова. Иллюстрация: РИА Новости

Дисбаланс на рынке труда пугает правительство, самый востребованный персонал переходит в категорию «возрастных» сотрудников. При этом растет число кандидатов в возрасте 15-19 лет.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Число востребованных работников и высококвалифицированных кадров в возрасте от 30 до 39 лет в ближайшее время в России сократится на 30%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.  

Нас пугает дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30–39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Их количество сокращается в ближайшее время на 30%, — цитирует вице-премьера ТАСС.  

Татьяна Голикова добавила, что при этом растет количество работников в возрасте 15–19 лет, а также более возрастных граждан. В связи с этим Минтруду стоит пересмотреть прогноз о потребностях российской экономики в кадрах до 2030 г.:  

Рост количества людей в возрасте 15–19 лет и снижающийся тренд возрастов 30–39 лет заставляют нас пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и подготовке кадров. Речь идет о подготовке кадров на уровне среднего специального, высшего и дополнительного образования, а также о профориентации в средней школе.  

Сильнее всего в кадрах нуждается обрабатывающая промышленность, которой не хватает почти 750 тыс. работников. При этом, по словам вице-премьера, некоторое отрасли, такие как торговля, будут уменьшать потребность в трудовых ресурсах за счет развития электронных сервисов.

 Что касается уровня безработицы, который находится на минимальном уровне, то Татьяна Голикова сообщила, что в России на данный момент к труду привлечено практически все экономически активное население. При этом на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится в среднем 13 вакансий, чаще всего в сферах промышленности, строительства и транспорта.  

Как пишет РБК, число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет с декабря 2021-го по декабрь 2022 года сократилось на 1,33 млн человек, что является крупнейшей убылью среди работников в истории современной России. Похожее сокращение наблюдалось лишь в пандемийный 2020 г, когда число сотрудников до 35 лет сократилось на 1,34 млн чел. При этом сокращение  среди женщин сильнее, чем среди мужчин.  

Напомним, что промышленные предприятия России в июле 2023 г. зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), 42% компаний заявили о том, что у них некому работать, сообщал DK.RU.       

Автор: Екатерина Тарханова
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