Сгенерировать случайное. ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Родители смогут выбрать имя, опираясь на пол ребенка, первую букву имени или его длину, а также на популярность. Сервис будет учитывать региональные и национальные особенности.

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Интерактивный сервис должен помочь будущим родителям определиться с именем чада. В пресс-службе рассказали, что база сформирована на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, которые родились с 1 октября 2018 г.

Подбирать имя ребенку ФНС предлагает с учетом различных критериев: пола, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, а также с учетом региональных и национальных особенностей. При этом вариант можно сгенерировать и случайным образом.

На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, которые родились с 1926 г.. Имена расположены от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.

В пресс-службе также напомнили, что в топ-5 самых популярных имен для девочек в России входят София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мальчиков самые популярные имена — Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

Напомним, что одно из последних нововведений ФНС — автоматическое списание налогов с виртуальных кошельков россиян. Новый механизм предусматривает проактивный порядок уплаты налогов, рассказывал DK.RU. Чтобы не забыть оплатить налоги в указанный срок, россияне могут заранее пополнить электронный кошелек, с которого в нужную дату спишут необходимую сумму.