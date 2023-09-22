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Сгенерировать случайное. ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Сгенерировать случайное. ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка
Иллюстрация: ФНС

Родители смогут выбрать имя, опираясь на пол ребенка, первую букву имени или его длину, а также на популярность. Сервис будет учитывать региональные и национальные особенности.

#ТЕХНОЛОГИИ#НОВОСТИ

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Интерактивный сервис должен помочь будущим родителям определиться с именем чада. В пресс-службе рассказали, что база сформирована на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, которые родились с 1 октября 2018 г.  

Подбирать имя ребенку ФНС предлагает с учетом различных критериев: пола, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, а также с учетом региональных и национальных особенностей. При этом вариант можно сгенерировать и случайным образом.  

На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, которые родились с 1926 г.. Имена расположены от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.  

В пресс-службе также напомнили, что в топ-5 самых популярных имен для девочек в России входят София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мальчиков самые популярные имена — Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.  

Напомним, что одно из последних нововведений ФНС — автоматическое списание налогов с виртуальных кошельков россиян. Новый механизм предусматривает проактивный порядок уплаты налогов, рассказывал DK.RU. Чтобы не забыть оплатить налоги в указанный срок, россияне могут заранее пополнить электронный кошелек, с которого в нужную дату спишут необходимую сумму. 

Автор: Екатерина Тарханова
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