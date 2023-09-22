В Свердловской области собрали зерно и картофель. Урожаи на 30-45% превысили прошлогодние

19 тыс. тонн рапса и 77 тыс. тонн картошки. Министр сельского хозяйства отчиталась о том, как идет уборочная компания в регионе.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова доложила о ходе уборочной кампании, сообщает департамент информационной политики губернатора.

К сегодняшнему дню с полей региона собрано 504,5 тыс. тонн зерна, при этом средняя урожайность с одного гектара составила 22,2 центнера. Ведется уборка масличных культур, большая часть — это рапс, которого собрано уже 19 тыс. тонн. К массовой уборке картофеля аграрии приступили в первой декаде сентября, его урожай на данный момент составляет 77,1 тыс. тонн.

Урожайность картофеля в этом году в среднем 204,2 центнера с одного гектара. Это больше на 29,5%, чем в 2022 г.

Увеличилась и урожайность овощей открытого грунта — 311,1 центнера с одного гектара, что на 46,6% выше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии ожидают увеличения этого показателя за счет массовой уборки капусты. По словам Анны Кузнецовой, сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители региона в полном объеме обеспечены местами хранения картофеля и овощей открытого грунта.

Общая вместимость картофеле- и овощехранилищ рассчитана на 233,2 тыс. тонн продукции. Ежегодно аграриям Свердловской области из регионального бюджета предоставляются субсидии для приобретения вентиляционного и холодильного оборудования для овощехранилищ. В 2023 г. на эти цели было направлено более одного миллиона рублей, — отметила Кузнецова.

Чтобы не допустить необоснованного роста цен, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на постоянной основе проводит мониторинг цен и товарных запасов по продовольственным и непродовольственным товарам в розничной и оптовой торговле, а также запасов сельскохозяйственного сырья на территории региона.

Продолжается посевная озимых зерновых культур под урожай 2024 г. На сегодняшний день засеяно 6,1 тыс. гектаров земли.

Отметим, ранняя весна и теплая погода позволили земледельцам в 2023 г. приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Однако в дальнейшем аномально жаркая погода и отсутствие осадков в мае и июне негативно сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур.

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