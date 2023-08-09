«Пугает объем искаженной информации». Что не так с новостями о сельском хозяйстве?

Новая парадигма питания, осознанное потребление, разнообразие, спрос на глубокую переработку овощей — тренды диктуют новые вызовы рынку. «А у нас — борщевой набор», — с готовностью отвечают аграрии.

«Когда читаешь новости сельского хозяйства, пугает акцентированная подача отдельных фактов, вырванных из контекста, необъективная информация. Она не всегда совпадает с действительностью либо подается под определенным углом, а смотреть нужно в целом и оценивать весь результат», — отмечает Михаил Шкляр, фермер из Сысертского района.

DK.RU предложил ему — человеку, занимающемуся сельским хозяйством, прокомментировать темы, которые освещались в СМИ в последние несколько месяцев.

Тема №1. «Свердловской область — зона рискованного земледелия»

— Ни одной беседы с журналистом или чиновником не обходится без упоминания этого штампа: Свердловская область — зона рискованного земледелия. У меня уже аллергия на это словосочетание. Оно может маскировать неудачи, отсутствие должного регулирования со стороны ведомств, но к нашей природе, честно говоря, отношения не имеет.

Назовите хоть одно место на Земле, где климат стабилен и идеален для сельского хозяйства. Нет такого места. Везде случаются экстремальные скачки. Юг Свердловской области с его умеренно-континентальным климатом — прекрасное место для сельского хозяйства.

В регионе огромное количество незасоленных удобрениями плодородных земель. В Казахстане, например, большие площади, некогда подходившие для сельского хозяйства, «убили» в целинные годы. В Испании 70% пресной воды непригодно для питья из-за интенсивного свиноводства. У нас такого нет. Вода есть, климат умеренный — чего еще хотеть?

Разумеется, для подбора культур и сортов необходимы знания. Есть аспект, связанный с экономической целесообразностью: не все, что у нас можно вырастить, в перспективе принесет прибыль. Тем не менее, множество культур адаптированны к климату региона. Есть агротехники (технологии выращивания растений), подходящие для наших широт. Надо обращать на это внимание, а не ориентироваться на неэффективные старые шаблоны.

Другое дело, что сферы растениеводства и животноводства уязвимы. Посадочный материал, молодняк, добавки, подкормки, оборудование зачастую импортные. У нас нет базы, которая обеспечивала бы стабильность этих показателей: нет промышленности, которая выпускала бы оборудование и технику, нет семян.

Тема №2. Импортозамещение в семеноводстве

— Семеноводство у нас не развито. Подавляющее большинство культур выращивается из импортных семян: и селекция, и производство семян не наши. То же касается животноводства. В птицеводстве есть некоторые улучшения, но они не кардинальные. Так что мы очень зависимы от зарубежных поставок.

НИИ и прочие отраслевые организации, пережившие распад СССР, оторваны от реальности. Они не получают заказ и технические задания от производственников. Результаты их работы не соответствуют современным запросам сельского хозяйства. Они выводят новые сорта, но эти сорта не имеют промышленного значения. Налицо бессмысленное использование госбюджета: расходы есть, а экономического эффекта нет.

Тема №3. Уральские абрикосы

— Недавно мне подарили саженцы фруктовых деревьев, адаптированные под наш климат. Забавно, но пока выращивать их в промышленных масштабах — это гигантские риски.

У нас есть прекрасные культуры, по которым все отработано, которые востребованы, и дают прекрасный урожай. На них надо обратить внимание. У нас ягоды растут лучше, чем во многих южных странах, где очень интенсивное солнце и теплые зимы. Наши ягоды более питательные и богатые витаминами. Разница между летними и зимними показателями у нас составляет 78 градусов. Это хорошо, потому что зимой эти культуры не погибают, но погибает достаточно много вредителей.

Мы можем не подвергать ягоды химобработке, не заливать ядами. То есть, благодаря холодной зиме у нас поражающих факторов биотического характера намного меньше, чем в теплых регионах.

Тема №4. Борщевой набор

— В Свердловской области могут расти не только составляющие пресловутого борщевого набора. Пищевые привычки людей изменились. Лепешка и картошка — так питались в тяжелые времена для нашей родины. Хотелось бы верить, что они прошли. Сейчас люди осознанно подходят к питанию. Но местное овощеводство заточено под картошку с сольцой.

В регионе с весны до осени достаточно и солнечных дней, и осадков. Кроме того, есть вода для орошения. Некоторые культуры за короткое уральское лето дают не один урожай: та же редька, у которой срок вегетации 45 дней. Есть культуры, у которых от посева до уборки проходит всего три недели. Их выращивание обеспечило бы занятость на селе, и экономика легче задышала бы, и мы ели бы свежие продукты, а не привезенные непонятно откуда.

Есть гигантские резервы, но они не используются, потому что нет информации, потому что этому не учат, потому что в профессиональном сообществе нет доверия, позволяющего обмениваться опытом. Да и накоплений для старта у сельского населения немного.

Фермерам нужна государственная поддержка. Крупным хозяйствам ее проще получить, плюс у них есть собственные средства. Но им интересны не все культуры. Например, зеленные культуры и ягоды — для небольших хозяйств.

Тема №5. Четверть миллиарда на клубничные поля

— Я видел в открытых источниках расчеты и бизнес-планы гигантских хозяйств по выращиванию клубники. Это фантастика. Так не бывает. Это концепции для получения грантов, не не имеющие под собой реальных оснований для воплощения. Такие предприятия закрываются спустя несколько лет, а то и вовсе не запускаются. Мы знаем реальные показатели этого бизнеса, они далеки от тех, что указаны в бизнес-планах. Конечно, я не был на этих объектах, мои выводы основаны на информации, размещенной в СМИ, и на собственном опыте.

Тема №6. Тотальная цифровизация

— Есть движение коллективного предпринимательства, объединяющее компании со всей страны. Проектный офис находится в Тюмени. Участники выстраивают коммуникации посредством цифровых платформ. Часть разработок здесь уже функционирует. Этот инструментарий позволяет все видеть в онлайн-режиме административное управление, логистику, цены и пр. Финансы пайщиков выкладываются не вслепую, они видны онлайн в динамике. Каждый участник движения в любой момент может видеть свой баланс на экране личного гаджета и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Не дожидаясь отчетно-выборного собрания, которое проходит раз в год, любой пайщик нажал кнопку — и видит баланс. Он может посмотреть, кому должен и кто должен ему. Это исключает коррупцию руководства кооператива, воровство и так далее. Исключена возможность несправедливого распределения, потому что все видно.

Мы, фермеры Свердловской области, пришли к решению, что наш профессиональный областной союз будет управляться партнерской программой этой платформы. Цифровой документооборот имеет юридическую силу, там можно проводить голосования, там сохраняется переписка организации с ведомствами и пайщиками. В ближайшее время мы с партнерами начинаем обучение, чтобы внедрить у себя эту цифровую платформу и поставить на обслуживание.

Чтобы интегрироваться, нужно стать членом нашего регионального объединения АККОР (Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств). Устав объединения составлен на основе действующего законодательства, все в рамках правового поля. Если человек прочитал устав и со всем согласен, он подает заявление, тоже онлайн. Подключаешься, получаешь личный кабинет и начинаешь жить и работать с данным коллективом.

Задачи АККОР остались прежними — защита прав и интересов фермеров, введение хотя бы каких-то элементов планирования экономики хозяйств. Сейчас все работают в темную, никто не знает, что происходит с производством, потреблением, ввозом и вывозом продовольствия по региону. С введением цифровой платформы появится аналитикапо направлениям.

Мировые новости, тенденции, новая парадигма питания

— В Свердловской области слабо развита сфера переработки сельхозпродукции. Можно же не только хранить и продавать овощи свежими, но также перерабатывать. Я имею в виду не заморозку, а глубокую переработку.

ИННОПРОМ показал, что за рубежом — в Китае и Турции — есть спрос на наши продукты, причем не в сыром виде, а именно в переработанном. Такие производства капиталоемкие, они требуют участия государства в финансировании.

Речь идет о производстве многокомпонентных продуктов, о функциональном питании. Сейчас в мире быстро идет процесс замещения животного белка растительным. В ряде стран разрешена продажа клеточного мяса, выращенного искусственным способом. Новая парадигма питания требует, скажем так, добавленной пользы. Это комплексы с витаминным аминокислотным составом, БАДы, соусы, порошки, таблетки... Таким образом состав традиционных продуктов может быть несколько непривычным.

Это мировой тренд, а наш регион в этом вообще никак не участвует. Эта ниша не то что бы пустая, она новая — открывающаяся и расширяющаяся, и в нее можно сейчас войти. Климат позволяет выращивать для этого сырье. Если еще и технологичное производство под это организовать, это дало бы мощный импульс развитию сельского хозяйства в регионе.

И о погоде

В плане погоды сезон на юге Свердловской области в этом году ужасный. Весной и в середине лета была засуха, какой давно не было. Дождевых червей мы нашли только на глубине 50-70 см в коматозном состоянии. Как они в спячку ушли в зиму, так, в клубочек свернутые, и спали до июля. Дожди пошли только во второй половине лета. Поэтому некоторых позиций овощей и ягод в этом году не будет или будет в разы меньше. Это не приговор, комплексный подход позволяет хозяйству не уйти в минус за счет культур, которые не попали под засуху. Просто в этом году прибыль будет минимальной, в следующем, даст Бог, отыграемся.

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