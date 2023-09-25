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У УрФУ — новые бизнес-партнеры. Они помогут студентам стать более востребованными на рынке

У УрФУ — новые бизнес-партнеры. Они помогут студентам стать более востребованными на рынке
Автор фото: Родион Нарутдинов. Иллюстрация: Пресс-служба УрФУ

Университет подписал соглашение о сотрудничестве с Группой «Эталон» и благотворительным фондом «Система», который поддерживает талантливых ребят и помогает им выбрать интересную профессию.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УРФУ#НОВОСТИ

Уральский федеральный университет впервые принял фестиваль «Система Fest», который был организован благотворительным фондом «Система», группой «Эталон» и цифровой экосистемой МТС (входит в АФК «Система»). Он стал отправной точкой в сотрудничестве крупнейшего уральского вуза с этими компаниями. Вместе они будут помогать студентам в получении востребованных навыков на рынке труда и дальнейшем трудоустройстве.

Для нас большая честь принимать на площадке УрФУ региональный благотворительный социокультурный фестиваль «Система Fest», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Для университета — это возможность установить более тесные связи с АФК «Система» и одним из крупнейших застройщиков России — компанией «Эталон». Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты и выпускники понимали свои карьерные перспективы в высокотехнологических отраслях экономики России.

Последние годы УрФУ активно взаимодействует с бизнес-партнерами. Именно предприятия помогают вузу готовить кадры научно-технологического прорыва: они берут студентов на производственную практику, отправляют своих специалистов в качестве преподавателей и даже инициируют программы подготовки кадров с определенными компетенциями.

Для бизнеса подготовка квалифицированных кадров сегодня особенно актуальна.

Обмен опытом и знаниями — залог успеха и развития любой отрасли. Фестиваль и соглашение, которое мы подписали, направлено на привлечение молодых кадров в нашу непростую отрасль — строительство. Уверен, что наше взаимодействие будет плодотворным, — отметил вице-президент группы «Эталон» по Уралу Андрей Ермишкин.

В свою очередь благотворительный фонд «Система» не только помогает студентам больше узнать о профессиях будущего с помощью специальной цифровой платформы и организации стажировок, но и поддерживает талантливых учащихся стипендиями.

Мы тесно взаимодействуем с индустриальными партнерами, которые работают практически во всех отраслях российской экономики. И те программы, которые реализует фонд — это точка сборки ведущих вузов страны. Мы благодарны УрФУ за совместную работу в рамках подготовки фестиваля и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Раньше я сама работала в системе высшего образования, и хорошо знаю, что вузы и бизнес могут говорить на разных языках. Радует, что с крупнейшими вузами удается выстроить конструктивный диалог, — отметила президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

«Система Fest» в Екатеринбурге проходил с 22 по 24 сентября сразу на нескольких площадках. В пятницу, 22 сентября, в УрФУ прошла защита проектов студентов по направлению «Технологии строительства», а в региональном отделении цифровой экосистемы МТС — по направлению «Информационные технологии». Авторы лучших проектов стали стипендиатами благотворительного фонда. А в субботу фестиваль переместился на площадку в микрорайон Солнечный. Там организовали профориентационные мастер-классы для студентов и высадили аллею «Дубрава Петра Великого»  из саженцев дуба, привезенных сотрудниками Русского музея.

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Автор: Елизавета Порошина
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