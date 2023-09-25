Haier Group закрывает завод в Кирове. С рынка бытовой техники уходит еще один игрок

Китайский производитель ликвидирует производство бытовой техники под итальянским брендом Candy. Участники рынка говорят, что завод в Кирове оснащен устаревшими линиями.

Китайский производитель бытовой техники Haier Group ликвидирует российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy, пишет «Коммерсант». ООО «Канди С.Н.Г.», которому принадлежит завод в Кирове, закрывают из-за «низкой прибыльности», сообщил источник издания:

Производство бытовой техники Candy в Кирове остановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу.

Планировалось, что Candy будет выпускать до 1 млн единиц в год, однако после введения санкций производство не превышало 300–400 тыс. единиц техники в год. При этом на российском рынке бренд не выдерживал конкуренции с более дешевыми китайскими и отечественными моделями.В итоге компания начала нести убытки и Haier Group решила избавиться от актива.

Управляющий директор направления КБТ «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин рассказал «Коммерсанту», что бизнес Candy в России был низкорентабельным:

Сборочная линия в Кирове устарела и мало кому подойдет. Стиральные машины Candy безболезненно могут заменить такие бренды, как Indesit, или недорогие модели самой Haier.

Левин полагает, что Haier, вероятнее всего, продаст завод по цене недвижимости или обанкротит его с распродажей имущества.

Как рассказывал DK.RU, апреле 2023 г. завод в Кирове приостановил производство техники под брендом Candy. Причиной остановки стало затоваривание, отсутствие спроса и повышение курса валют.

Отметим, что Haier Group также принадлежит завод в Набережных Челнах, где производят холодильники. Ранее компания анонсировала строительство еще одного своего производства.