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Кировский завод «Веста» прекращает выпуск Candy. Indesit и Arcelik под вопросом

Кировский завод «Веста» прекращает выпуск Candy. Indesit и Arcelik под вопросом
Иллюстрация: РИА Новости

У иностранных производителей, выпускающих технику в РФ, возникли проблемы. Итальянский бренд китайского владельца не может продолжать работу из-за роста конкуренции, а Indesit в Липецке снижает цены.

#НОВОСТИ

Кировский завод «Веста» (им владеет китайская компания Haier), выпускающий стиральные машины под итальянским брендом Candy, 17 апреля приостановил производство, пишет Коммерсантъ. Причиной остановки стало затоваривание, отсутствие спроса и повышение курса валют. Кроме того, в Россию начала массового поступать дешевая техника китайских и отечественных брендов. 

Приостановку отгрузки с российского завода Candy подтвердил коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Пока власти Кировской области заявили, что завод работает в штатном режиме, зарплаты выплачиваются, а численность сотрудников составляет свыше 500.

С трудностями столкнулись заводы турецкой Arcelik в Липецке, которые выпускают холодильники и стиральные машины Indesit. Турецкая компания купила заводы в Липецке в 2022 г. у американской Whirlpool. «Arcelik до сих пор не смогла запустить производство в РФ на 100%, но при снижении цен, несмотря на убытки, есть вероятность выйти на максимум», — пояснил собеседник газеты. В результате там решили снизить стоимость конечной продукции.

Другие заводы в России продолжают менять соственников. Так, в апреле холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод (УТЗ) малоизвестному производителю электротехнического оборудования «Мосэлектрощит», рассказывал DK.RU. Cтоимость сделки составила около 10 млрд руб. Полная структура собственников крупнейшего в России производителя паровых турбин не раскрывается уже несколько лет. В 2018 г. появлялись сведения, что из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга «Ренова» снизила свою долю в УТЗ с 80% до 49%.

Автор: Андрей Широков
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