УТЗ продали малоизвестному производителю электротехнического оборудования

На Уральском турбинном заводе сделку не комментируют, структура собственников остается неизвестной. Инсайдеры сообщают, что сумма сделки составила около 10 млрд руб.

Холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод (УТЗ) малоизвестному производителю электротехнического оборудования «Мосэлектрощит». Как пишет «Коммерсантъ», стоимость сделки составила около 10 млрд руб.

Структура собственников крупнейшего в России производителя паровых турбин не раскрывается уже несколько лет. В 2018 г. появлялись сведения что из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга «Ренова» снизила свою долю в УТЗ с 80% до 49%.

Источник «Ъ» заявил, что «Мосэлектрощит» выкупил до 90% компании, еще 10% остались у председателя совета директоров и совладельца «Ротека» Михаила Лифшица. Также издание, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что сделка совершена в интересах «Интер РАО» и сейчас якобы идут переговоры между энергокомпанией и «Мосэлектрощитом». В «Интер РАО» факт переговоров не подтвердили, но заявили об интересе к машиностроительным активам.

На Уральском турбинном заводе сделку никак не прокомментировали.

Напомним, УТЗ основан в 1938 году, предприятие, расположенное в Екатеринбурге на ул. Фронтовых Бригад, производит паровые турбины для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов. Ранее завод принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Напомним, ранее DK.RU писал об острой нехватке кадров на уральских заводах, в том числе на УТЗ. Предприятие готово платить товарю-расточнику и токарю-карусельщику от 130 до 150 тыс. руб. в месяц и от 100 тыс. руб. оператору станков с ЧПУ, но нанять персонал получается с трудом.

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