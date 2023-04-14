Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.04
81,67
90,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УТЗ продали малоизвестному производителю электротехнического оборудования

УТЗ продали малоизвестному производителю электротехнического оборудования
Иллюстрация: energy.s-kon.ru

На Уральском турбинном заводе сделку не комментируют, структура собственников остается неизвестной. Инсайдеры сообщают, что сумма сделки составила около 10 млрд руб.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод (УТЗ) малоизвестному производителю электротехнического оборудования «Мосэлектрощит». Как пишет «Коммерсантъ», стоимость сделки составила около 10 млрд руб.

Структура собственников крупнейшего в России производителя паровых турбин не раскрывается уже несколько лет. В 2018 г. появлялись сведения что из-за санкций в отношении Виктора Вексельберга «Ренова» снизила свою долю в УТЗ с 80% до 49%.

Источник «Ъ» заявил, что «Мосэлектрощит» выкупил до 90% компании, еще 10% остались у председателя совета директоров и совладельца «Ротека» Михаила Лифшица. Также издание, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что сделка совершена в интересах «Интер РАО» и сейчас якобы идут переговоры между энергокомпанией и «Мосэлектрощитом». В «Интер РАО» факт переговоров не подтвердили, но заявили об интересе к машиностроительным активам.

На Уральском турбинном заводе сделку никак не прокомментировали.

Напомним, УТЗ основан в 1938 году, предприятие, расположенное в Екатеринбурге на ул. Фронтовых Бригад, производит паровые турбины для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов. Ранее завод принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Напомним, ранее DK.RU писал об острой нехватке кадров на уральских заводах, в том числе на УТЗ. Предприятие готово платить товарю-расточнику и токарю-карусельщику от 130 до 150 тыс. руб. в месяц и от 100 тыс. руб. оператору станков с ЧПУ, но нанять персонал получается с трудом.

Читайте также: Плюс один: США выдали «черную метку» очередной екатеринбургской компании

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Президент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолгПрезидент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолг
  • Запрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повесткахЗапрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повестках
  • Одни долги на двоих: когда банкротство физлица становится бременем всей семьи?Одни долги на двоих: когда банкротство физлица становится бременем всей семьи?
  • «Не раз представлялась возможность переехать, но в Екатеринбурге — особый градус жизни»«Не раз представлялась возможность переехать, но в Екатеринбурге — особый градус жизни»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.