Плюс один: США выдали «черную метку» очередной екатеринбургской компании

Западные страны продолжают пополнять санкционные списки и пролонгируют действие уже введенных ограничений. На сей раз в фокусе внимания властей США оказался уральский производитель микропроцессоров.

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 28 компаний из десяти стран. Власти считают, что они причастны к «деятельности, направленной против национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов».

В новом «черном списке» — десять предприятий из России, в том числе екатеринбургский научно-производственный центр «Промэлектроника», один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в стране.

Как сообщает ТАСС, поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа».

Кроме того, Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Она не сможет покупать в США запчасти.

Напомним, что на днях Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), попал под санкции Канады. Ранее санкции против завода ввел Евросоюз.

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