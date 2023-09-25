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Екатеринбург оказался на 19 месте среди российских городов по уровню зарплат

Екатеринбург оказался на 19 месте среди российских городов по уровню зарплат
Иллюстрация: ru.freepik.com

Нас обгоняют Москва, Санкт-Петербург и города, расположенные вблизи нефтегазовых месторождений и на Дальнем Востоке. Нижний Тагил в рейтинге и вовсе занял 64 место.

#РЕЙТИНГИ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских городов по уровню заработной платы. Эксперты проанализировали ситуацию в 100 городах, преимущественно — административных центрах субъектов РФ. Для расчетов использовали данные муниципальной статистики о зарплате сотрудников крупных и средних предприятий в первом полугодии 2023 г., а также информацию о стоимости фиксированного потребительского набора в регионе (в его состав входят мясо, молочные продукты, чай, хлеб, овощи, одежда, лекарства, плата за коммунальные услуги).

Так, первое место в рейтинге занял Новый Уренгой — со среднемесячной чистой зарплатой в 142,6 тыс. руб., на которую можно купить 6 потребительских наборов. На втором месте Салехард — на зарплату 127,2 тыс. руб. можно купить 5,35 наборов. На третьем месте Москва — на зарплату 137,7 тыс. руб. можно купить 4,78 набора.

  • Екатеринбург занял в рейтинге 19 место. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 69,6 тыс. руб. (+15,2% к аналогичному периоду прошлого года), на нее можно приобрести 3,6 потребительских набора.
  • Еще один свердловский город в рейтинге — Нижний Тагил — занял 64 место. Среднемесячная чистая зарплата в городе — 52,2 тыс. руб., на нее можно приобрести 2,7 потребительских набора

Ранее DK.RU писал, что на Среднем Урале только каждая десятая семья относится к среднему классу. К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», проанализировав уровень образования, доходы, расходы и имущество семей, где хотя бы один человек является наемным работником. Свердловская область заняла в рейтинге 24 место. По подсчетам экспертов, к среднему классу в регионе относится 10,4% семей — они составляют 3% от среднего класса страны.

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Автор: Елизавета Порошина
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