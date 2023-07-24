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На Среднем Урале только каждая десятая семья относится к среднему классу

На Среднем Урале только каждая десятая семья относится к среднему классу
Иллюстрация: DK.RU

К таким выводам пришли эксперты, проанализировав уровень образования, доходы, расходы и имущество семей, где хотя бы один человек является наемным работником.

#РЕЙТИНГИ#ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ#НОВОСТИ

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по численности среднего класса. Его возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где проживает самое большое количество таких семей — почти 40%. В топ-5 рейтинга также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва и Сахалинская область с показателями около 30%.

Свердловская область заняла в рейтинге 24 место. По подсчетам экспертов, к среднему классу в регионе относится 10,4% семей — они составляют 3% от среднего класса страны.

Сообщается, что для определения доли среднего класса эксперты проанализировали уровень трудового дохода семьи, в которой хотя бы один человек имеет работу. К среднему классу относили семьи, которые могут позволить себе покупку  автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье у семьи должно оставаться на повседневные расходы не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Ранее Свердловскстат рассказал о росте зарплат в регионе. Как писал DK.RU, среднемесячная зарплата свердловчан в апреле 2023 г. составила 61 464 руб. Это выше аналогичного периода прошлого года на 16,1%. К марту 2023 г. доходы жителей региона выросли на 0,9%.

Напомним, ранее DK.RU сообщал, что предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой выше 100 000 руб. В условиях тотальной нехватки рабочих рук размер оплаты труда повышают преимущественно заводы.

Автор: Елизавета Порошина
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