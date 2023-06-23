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Предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб.

Предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб.
Иллюстрация: DK.RU

Сейчас они ищут не только программистов и операторов станков ЧПУ, но также инженеров-проектировщиков, технологов, кузнецов, токарей и электросварщиков.

#НОВОСТИ

Сегодня в Екатеринбурге проходит федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии принимают участие более 70 предприятий Свердловской области из разных сфер. Как уже писал DK.RU, в условиях тотальной нехватки кадров заводы готовы платить некоторым специалистам по 100-150 тыс. руб. в месяц.

Как сообщили в Екатеринбургском центре занятости, среди компаний-участников сегодняшней выставки есть те, кто готовы платить еще больше.

  • На зарплату в 190 тыс. руб. компания ООО «Интэкс» ищет главного инженера проекта.
  • До 150 тыс. руб. своим сотрудникам готовы платить Уральский завод гражданской авиации (ищет ищет оператора станков с ЧПУ), Уральский турбинный завод (ищет токаря-карусельщика и токаря-расточника) и Уральский приборостроительный завод (ищет токаря).
  • До 135 тыс. руб. будет получать электросварщик на Уралвагонзаводе, который будет работать на автоматических и полуавтоматических машинах.
  • От 130 тыс. руб. предлагает УЗГА программисту 1С.
  • До 130 тыс. руб. готовы платить сотрудникам ОАО «РЖД» (ищет начальника отдела подготовки строительства, регистрации и кадастрового учета) и Машиностроительный завод им. М.И. Калинина (ищет фрезеровщика).
  • До 120 тыс. руб. в месяц смогут зарабатывать: токарь-универсал на МЗИК, электрогазосварщик на Уралмашзаводе, работающий на полуавтоматических машинах, а также инженеры-проектировщики генерального плана и слаботочных систем в ООО «Интэкс».
  • От 110 тыс. руб. Уралвагонзавод готов платить зубошлифовщику 3-6 разряда.
  • До 110 тыс. руб. компания «Интэкс» готова платить инженеру-проектировщику водоснабжения и канализации и архитектору, а корпорация ВСМПО-АВИСМА — кузнецу на молотах и прессах.
  • На зарплату от 100 тыс. руб. свердловские предприятия ищут операторов станков с ЧПУ, фрезеровщиков, токарей, зуборезчиков, электросварщиков 3-6 разряда, слесарей, шлифовщиков, системных администраторов, инженеров-технологов по ремонту двигателей и неразрушающим методам контроля.

Ранее DK.RU писал, что за пять лет свердловчане стали зарабатывать в полтора раза больше. Как отметили в Свердловскстате, по итогам 2022 г. средняя зарплата в регионе увеличилась до 55,3 тыс. руб. Самые большие зарплаты по итогам года получали финансисты и страховщики (до 93 тыс. руб.), айтишники (до 84 тыс. руб.) и металлурги (до 71 тыс. руб.)

Автор: Елизавета Порошина
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