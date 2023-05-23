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За пять лет свердловчане стали зарабатывать в полтора раза больше

За пять лет свердловчане стали зарабатывать в полтора раза больше
Иллюстрация: DK.RU

По данным Свердловскстата, в 2022 г. средняя зарплата в регионе достигла 55,3 тыс. руб. Больше всего зарплаты выросли у финансистов, страховщиков и айтишников.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

В 2018 г. средняя зарплата в Свердловской области составляла чуть больше 38 тыс. руб., а по итогам 2022 г. увеличилась почти в полтора раза — до 55,3 тыс. руб. По данным Свердловскстата, несмотря на непростую геоплитическую ситуацию, заметнее всего заработок жителей вырос именно в 2022 г. — почти на 15%.

Как пишет е1.ru, больше всех в регионе получают

  • финансисты и страховщики (их доход за пять лет вырос с 65 до 93 тыс. руб.),
  • айтишники (с 51 до 84 тыс. руб.),
  • металлурги (с 49 до 71 тыс. руб.).

Средние зарплаты у медицинских работников за пять лет выросли до 51,5 тыс. руб. (+45%), у работников сферы образования — до 45,4 тыс. руб. (+45%), у строителей — до 48,8 тыс. руб. (+53%).

При этом по оценкам администрации Екатеринбурга, зарплаты в городе растут быстрее, чем в среднем по стране.

Ранее DK.RU писал, что сегодня высокие зарплаты предлагают высококвалифицированным рабочим на предприятиях — токарям и операторам станков с ЧПУ готовы платить больше 100 тыс. руб. в месяц. Отчасти, это связано с серьезным кадровым голодом в промышленности.

Напомним, в апреле губернатор Евгений Куйвашев на полях годового общего собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заявил, что дефицит кадров на предприятиях региона оценивается в 15 тыс. чел.

Читайте также на DK.RU: Что произошло с работой для белых воротничков и сколько платят топам — Алена Владимирская

Автор: Елизавета Порошина
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