Рост зарплат в Свердловской области опережает общероссийские показатели

Согласно данным Свердловскстата, за год екатеринбуржцы стали получать на 13,6% больше, в среднем зарабатывая 72 500 руб. ежемесячно. Это на 8500 руб. больше, чем в целом по стране.

За 2022 г. зарплата екатеринбуржцев выросла на 13,6%, достигнув средней отметки в 72 500 руб. в месяц. Официальная инфляция же, согласно данным Свердловскстата, составила 13,4%.

Алексей Прядеин, начальник департамента экономики мэрии, на встрече с представителями СМИ рассказал, что зарплата в Екатеринбурге в прошедшем году росла быстрее, чем в целом по стране. Согласно статистике Росстата, в среднем россияне 2022 г. зарабатывали 64 000 руб.

Напомним, в конце 2022 г. Прядеин заявлял, что реальные доходы населения должны восстановиться в 2023-2025 гг. По его мнению, в 2025 г. средняя зарплата в крупных и средних городах достигнет 89 300 руб.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Екатеринбурге на 13% увеличат зарплату мэра, его подчиненных и ряда депутатов. Проект соответствующего решения опубликован на сайте гордумы, если поправки будут одобрены, Алексей Орлов будет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада — 217 266 руб., сейчас это 191 706 руб. в месяц.

Рост зарплат в мэрии объяснили тем, что оплата труда в муниципальном управлении стала «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве.

Кроме того, накануне стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении ежемесячной надбавки к зарплатам чиновников. Сейчас она составляет 125% от должностного оклада, а станет 150%. Также DK.RU писал ранее, что депутатам Заксобрания Свердловской области разрешили публиковать сведения о доходах в обезличенном виде, без указания имен.