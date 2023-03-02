Свердловским чиновникам увеличат зарплаты за «особые условия госслужбы»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увеличении ежемесячной надбавки к зарплатам чиновников. Сейчас она составляет 125% от должностного оклада, а станет — 150%.

С 1 июля ежемесячная надбавка к зарплатам руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области вырастет на 25%. Соответствующий документ, подписанный главой региона, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновникам Екатеринбурга, в том числе мэру Алексею Орлову, планируют повысить оклады. На рассмотрение городской думы внесен проект постановления, согласно которому глава города сможет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада — с 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

Напомним, что депутатам Заксобрания Свердловской области разрешили публиковать сведения о доходах в обезличенном виде, без указания имен.

Авторами законопроекта выступили представители «Единой России»: председатель ЗССО Людмила Бабушкина, ее первый заместитель Дмитрий Жуков, вице-спикер Михаил Клименко, а также депутаты Вячеслав Вегнер, Евгений Старков и Елена Чечунова. Депутаты по-прежнему должны представлять сведения о своих доходах в срок до 1 апреля. Однако публиковаться эти сведения на сайте областного парламента будут в виде статистики.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации также больше не будут публиковаться в открытом доступе.