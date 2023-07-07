Свердловскстат рассказал о росте зарплат в регионе

По данным ведомства, в апреле 2023 г. средняя заработная плата в регионе превысила 61 000 руб., что выше показателей прошлого года на 16,1%.

Среднемесячная зарплата свердловчан в апреле 2023 г. составила 61 464 руб. Как сообщает Свердловскстат, это выше аналогичного периода прошлого года на 16,1%. К марту 2023 г. доходы жителей региона выросли на 0,9%. За январь-апрель этого года среднемесячная заработная плата составила 58 990 руб., что на 15% выше показателей первого квартала прошлого года.

Реальная заработная плата в апреле, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была выше уровня 2022 г. на 13,5%, марта 2023 г. — на 0,4% и января-апреля 2022 г. — на 7,5%.

Напомним, ранее DK.RU писал, что предприятия Екатеринбурга расширили список вакансий с зарплатой выше 100 000 руб. В условиях тотальной нехватки рабочих рук размер оплаты повышают преимущественно заводы.

Также сообщалось, что за последние пять лет свердловчане стали зарабатывать в полтора раза больше.

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