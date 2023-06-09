В России предсказали появление новых «молодых богатых» из числа военнослужащих

Выплаты, которые получают участники СВО, можно направить в рискованные инструменты инвестирования: например, для финансирования космических технологий или производства беспилотников.

В России может возникнуть группа «молодых богатых» из числа военнослужащих, которые получают значительные выплаты от государства, пишет РБК со ссылкой на эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова. Участники специальной военной операции в Украине получают примерно 200 тыс. руб. в месяц — втрое больше, чем средняя зарплата в России. За ранение или контузию единовременно выплачивают 3 млн руб., а в случае гибели семья военного получает 5 млн руб.

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Экономист полагает, что за счет выплат военнослужащим возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны — и имеет смысл создать «линейку финансовых инструментов для инвестиций в перспективные и развивающиеся отрасли». По мнению г-на Белоусова, молодые патриотически настроенные мужчины готовы к большему финансовому риску, чем, например, пенсионеры, и они могут инвестировать в такие сферы, как ИТ, производство беспилотников, сферу космоса.

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Впрочем, многие эксперты сомневаются, что участники СВО будут вкладывать выплаты в инвестиционные инструменты. Скорее они потратят их на улучшение жилищных и бытовых условий, считает директор Института народнохозяйственного программирования РАН Александр Широв.