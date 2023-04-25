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Россиян будут стимулировать копить на пенсию. Но денег на нее выделят мало

Россиян будут стимулировать копить на пенсию. Но денег на нее выделят мало
Автор фото: Caroline Hernandez. Иллюстрация: unsplash.com

Минфин утверждает, что доход по новой системе будет выше, чем по вкладам, государство также будет софинансировать взносы граждан. Но денег на это выделят мало, а главная проблема — недоверие.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

В ближайшее время в правительстве рассмотрят законопроект о долгосрочных сбережениях, цель которого — стимулировать граждан копить деньги себе на пенсию. Как пишет РБК, вскоре проект также будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Из документов к нему следует, что из федерального бюджета на софинансирование взносов граждан ежегодно будут выделять не более 10 млрд руб. в течение пяти лет. 

Программа формирования долгосрочных сбережений будет добровольной, участвовать в ней можно с 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Сумму стартового взноса человек определит сам. Предусматриваются пожизненные и срочные выплаты, минимальный срок — 15 лет. По словам министра финансов Антона Силуанова, с помощью программы долгосрочных сбережений можно будет копить и на «глобальные жизненные задачи», такие как покупка квартиры.

Государство выделит каждому участнику программы максимум 108 тыс. руб. за три года — по 36 тыс. руб. в год — в качестве софинансирования. Чем ниже будет доход человека, тем выше объем софинансирования: при доходе человека менее 80 тыс. руб. государство удвоит вложения. А тем, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, из бюджета выделят 1 руб. на 4 руб. человека. 

Как утверждает Силуанов, программа долгосрочных сбережений позволит не только «надежно хранить сбережения», но и «хорошо заработать»: доход по ней превысит 10% годовых. Однако за 9 месяцев 2022 г. медианная доходность НПФ составила только 6,1%. Кроме того, пенсионные накопления нельзя забрать досрочно, в отличие от тех же банковских вкладов.

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Слабое место государственных программ стимулирования накоплений — низкий уровень софинансирования, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, текущая программа заявлена как сберегательная, а не пенсионная, но администрировать ее будут негосударственные пенсионные фонды, и, скорее всего, если ее не доработать, программа будет работать хуже, чем существующие, полагает эксперт.

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Главная проблема же — накопившееся за годы недоверие граждан к тому, что государство будет бережно относиться к их деньгам, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина:

Надо научиться государству, его уполномоченным органам выполнять свои обещания. А пока мы видим противоположное: каждое поколение теряет деньги.

 
Автор: Андрей Пермяков
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