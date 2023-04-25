Россиян будут стимулировать копить на пенсию. Но денег на нее выделят мало

Минфин утверждает, что доход по новой системе будет выше, чем по вкладам, государство также будет софинансировать взносы граждан. Но денег на это выделят мало, а главная проблема — недоверие.

В ближайшее время в правительстве рассмотрят законопроект о долгосрочных сбережениях, цель которого — стимулировать граждан копить деньги себе на пенсию. Как пишет РБК, вскоре проект также будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Из документов к нему следует, что из федерального бюджета на софинансирование взносов граждан ежегодно будут выделять не более 10 млрд руб. в течение пяти лет.

Программа формирования долгосрочных сбережений будет добровольной, участвовать в ней можно с 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Сумму стартового взноса человек определит сам. Предусматриваются пожизненные и срочные выплаты, минимальный срок — 15 лет. По словам министра финансов Антона Силуанова, с помощью программы долгосрочных сбережений можно будет копить и на «глобальные жизненные задачи», такие как покупка квартиры.

Государство выделит каждому участнику программы максимум 108 тыс. руб. за три года — по 36 тыс. руб. в год — в качестве софинансирования. Чем ниже будет доход человека, тем выше объем софинансирования: при доходе человека менее 80 тыс. руб. государство удвоит вложения. А тем, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, из бюджета выделят 1 руб. на 4 руб. человека.

Как утверждает Силуанов, программа долгосрочных сбережений позволит не только «надежно хранить сбережения», но и «хорошо заработать»: доход по ней превысит 10% годовых. Однако за 9 месяцев 2022 г. медианная доходность НПФ составила только 6,1%. Кроме того, пенсионные накопления нельзя забрать досрочно, в отличие от тех же банковских вкладов.

Исследование: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

Слабое место государственных программ стимулирования накоплений — низкий уровень софинансирования, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, текущая программа заявлена как сберегательная, а не пенсионная, но администрировать ее будут негосударственные пенсионные фонды, и, скорее всего, если ее не доработать, программа будет работать хуже, чем существующие, полагает эксперт.

Читайте также на DK.RU: Правительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерам

Главная проблема же — накопившееся за годы недоверие граждан к тому, что государство будет бережно относиться к их деньгам, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина: