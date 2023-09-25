Свердловчане привезли на ИННОПРОМ в Казахстан беспилотники, светильники и фильтры

На выставке будет работать стенд региона с востребованной высокотехнологичной продукцией. А участники делегации от региона планируют провести переговоры с местными промышленными компаниями.

В Астане впервые прошла выставка «ИННОПРОМ.Казахстан», которую посетили председатели правительства России, Казахстана и Беларуси. Средний Урал на ней представляют около 40 экспортно-ориентированных предприятий и организаций. 10 из них представили свою продукцию на коллективном стенде Свердловской области.

Как сообщили в департаменте информполитики области, на коллективном стенде региона свою продукцию представили производители цифровых офисных досок (компания «А2»), счетчиков электроэнергии, беспилотников и систем пожаротушения, промышленных фильтров для газа и жидкости («Уралтехфильтр-Инжиниринг»), опор освещения и светильников («Энерго-Арсенал»). Для того чтобы получить возможность представить свою продукцию на льготных условиях, эти компании прошли конкурсный отбор — его организовало Агентство по привлечению инвестиций

Делегацию Свердловской области возглавил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, в нее также вошли глава Минпромнауки Сергей Пересторонин и глава Мининвеста Вадим Третьяков. По поручению главы региона они проведут встречи с руководителями Республики Казахстан и местными предприятиями для выстраивания плодотворного сотрудничества.

Всего свои коллективные стенды на выставке «ИННОПРОМ.Казахстан» представили 10 регионов России.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о том, как прошла выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В этом году ее посетили 46 тыс. человек — это больше, чем в прошлые годы. Выросло и количество экспонентов — всего свою продукцию представили 1,1 тыс. компаний, 400 из них — в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое прошло впервые после пандемии коронавируса.